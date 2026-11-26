CEO da Nvidia, Jensen Huang, tem no presidente dos EUA, Donald Trump, um aliado decisivoEvan Vucci/REUTERSPelos padrões de qualquer empresa americana comum, o antigo e agora novo diretor-presidente da Nvidia, Jensen Huang, já teria feito o suficiente para perder seu cargo no gigante dos chips. Como ficou claro nas sucessivas declarações da companhia, ele mentiu sobre seus relacionamentos extraconjugais ou permitiu que porta-vozes enganassem o público.Mas Donald Trump, presidente dos Estados Unidos e principal aliado de Huang, intercedeu em favor do empresário taiwanês-americano, restaurado na segunda-feira (23/11) ao seu posto.🗒️ Tem alguma sugestão de reportagem? Mande para o g1O presidente americano reivindica para si o mérito de ter “convencido” o conselho da Nvidia a trazê-lo de volta, depois de ter falado direta e indiretamente com os seus membros. O colegiado afirmara poucos dias antes que Huang não retornaria.Trump chegou a minimizar as reportagens que afirmavam que uma das amantes do executivo teria mantido contato direto com a inteligência chinesa. “Bem, quem é que não tem contatos?”, disse em entrevista à emissora CNBC.Permanecem ainda sem resposta perguntas sobre quem na Nvidia sabia o quê e em que momento sobre o fornecimento de chips para a China, realizados em contorno às restrições impostas pelos Estados Unidos.Trump articula retorno de Huang à NvidiaDependência da IAA intervenção de Trump se explica, ao menos em parte, pelo peso na conjuntura econômica americana da inteligência artificial (IA) — e, portanto, da Nvidia, que está no centro do boom do setor como nenhuma outra empresa.Os chips e softwares da companhia viraram, nos últimos anos, uma tecnologia-chave, fazendo seus negócios, lucros e cotações das ações crescerem de forma explosiva.Com as ações da empresa em queda depois da saída de Huang, o fantasma de um estouro da bolha da IA voltou a assombrar os EUA, em virtude das potenciais graves consequências.Recentemente, o presidente da Reserva Federal, Kevin Warsch, previu dois cenários possíveis para os Estados Unidos: crescimento econômico prolongado impulsionado por inovações em IA; ou, então, economia desacelerada e aumento do desemprego, caso as promessas do setor não se concretizem.Reações do mercadoPara parte dos investidores, não foi surpreendente que o presidente dos EUA, portanto, não quisesse mais apenas manifestar a simpatia por Huang da arquibancada. Todos os governos dos Estados Unidos pensariam sobre isso numa situação como essa, argumentou Josh Brown, da Ritholz Wealth Management, na CNBC.“Estamos falando de trilhões de dólares que estão aplicados nas contas de aposentadoria das pessoas,” disse o investidor.Segundo Trump, a reação negativa do mercado à saída de Huang “provavelmente” influenciou sua decisão. A recondução de Huang ao comando da gigante dos semicondutores interrompeu a queda na bolsa.As ações da Nvidia dispararam mais de 31% na segunda-feira, acrescentando mais de US$ 950 bilhões em valor de mercado e reduzindo em dois terços as perdas acumuladas no ano.Trump, então, sugeriu que o retorno de Huang deveria ser celebrado pelo “povo dos Estados Unidos e, na verdade, do mundo”. Separadamente ele negou que haja indícios de risco à segurança nacional ligados ao escândalo na Nvidia.Lucros para TrumpO próprio chefe da Casa Branca pode ter lucrado. O Financial Times estimou, com base em documentos públicos, que o retorno de Huang tenha acrescentado até 15 milhões de dólares ao portfólio de ações de Trump. Segundo o jornal, o republicano poderia ser o detentor de 370 mil ações da Nvidia até 30 de setembro.Uma reportagem da ABC News, citando o relatório anual de declaração de bens de Trump, não especificou o número de ações que ele possuía, mas afirmou que o valor delas chegava a pelo menos 12 milhões de dólares no fim de 2025.Ruben Gallego, senador democrata pelo Arizona, pediu que a carteira de ações de Trump fosse investigada. “Precisamos investigar quais transações com ações ocorreram antes do anúncio. Esta Casa Branca é a mais corrupta da História,” escreveu o legislador numa rede social.Em reação às críticas, a Casa Branca afirmou que o portfólio do Trump é gerenciado independentemente por instituições financeiras, com ativos mantidos em contas discricionárias e investidos por meio de carteiras-modelo computadorizadas.“Nem o presidente Trump nem qualquer membro de sua família tem qualquer capacidade de orientar, influenciar ou dar sugestões sobre como a carteira é investida ou quando os investimentos são comprados ou vendidos,” afirmou Davis Ingle, porta-voz da Casa Branca.Huang é também tido como um confiável conselheiro do governo americano sobre IA, além de um doador importante para a controversa reforma de Trump do salão de bailes da Casa Branca.Impacto sobre empresasAlém disso, a Nvidia está ligada a uma série de empresas envolvidas na ampla expansão da IA. Parte dos seus lucros bilionários repentinos se tornaram uma ferramenta para que a empresa se tornasse um “banco central” do setor, como dizem alguns analistas.O dinheiro é investido em startups de IA com dificuldades financeiras, que por sua vez compram, ao menos em parte, chips da Nvidia. Sem o fluxo contínuo de dinheiro vindo da companhia, muitas empresas do setor deixariam de ter acesso a capital, alertou Marc Rowan, chefe da empresa financeira Apollo.De acordo com Trump, o impacto de um eventual declínio da Nvidia sobre a saúde da economia foi o principal motivo por trás da sua postura em favor do CEO da Nvidia.Apesar do suspiro de alívio no mercado, especialistas em boa governança corporativa manifestaram preocupação com o sinal enviado pelo retorno de Huang.“A moral e a ética acabaram de sair pela porta dos fundos de todas as grandes empresas”, lamentou Umesh Ramakrishnan, cofundador e diretor de estratégia da empresa de recrutamento Kingsley Gate, em entrevista à revista Fortune.Investigações por virMas não é garantido que a segunda passagem de Huang pelo cargo sobreviva a investigações do Congresso, processos judiciais e a uma apuração conduzida por um escritório de advocacia contratado pelo próprio conselho da empresa.O empresário provavelmente enfrentará questionamentos dos legisladores americanos na próxima semana sobre seu relacionamento com uma suposta espiã chinesa.Já Procuradoria-geral do estado da Califórnia, onde está sediada a Nvidia, afirmou que a volta de Huang não elimina a necessidade de investigar o que a empresa informou aos investidores sobre os vínculos com a China.Esperam-se também investigações sobre integrantes do governo que aprovaram vendas de chips da Nvidia, bem como sobre a intervenção da Casa Branca no conselho da empresa.Um dos focos é o secretário de Comércio, Howard Lutnick, responsável pelos controles de exportação e apoiador de Huang, cuja antiga empresa ajuda a financiar clientes da Nvidia.Pressão dos democratasA proximidade de Trump com magnatas da tecnologia já está na mira da oposição faz tempo, e o novo episódio com a Nvidia cristaliza também preocupações sobre o poder cada vez maior de empresas de IA.Com os democratas prestes a assumir o Congresso, a pressão sobre o presidente tende a aumentar. Diversos legisladores saíram em crítica à postura de Trump, acusando-o de negligenciar eventuais riscos que o escândalo da Nvidia poderia sinalizar para os EUA.“Ganhar dinheiro é mais importante do que a segurança nacional dos Estados Unidos ou o Estado de direito,” afirmou a senadora Elissa Slotkin, do estado do Michigan, sobre a campanha de Trump em favor de Huang.O republicano Ro Khanna, deputado pela Califórnia, ecoou as críticas. “As regras devem se aplicar a todos”, ele escreveu numa rede social. “Os ricos e poderosos, como Jensen, não podem se esquivar dos controles de exportação ou da prestação de contas só porque isso sustenta o preço das ações.”