Imagem do presidente da França, Emmanuel Macron, durante uma reunião com representantes do setor agrícola francês no Palácio do Eliseu, em 25 de novembro d e2026.ReproduçãoA declaração do presidente da França, Emmanuel Macron, de que a carne brasileira seria “dopada” não encontra respaldo nas avaliações técnicas realizadas pela Comissão Europeia em órgãos públicos e estabelecimentos de produção de frango no Brasil, entre agosto e setembro deste ano.Macron deu a declaração na quarta-feira (25), durante uma reunião com representantes do setor agrícola francês no Palácio do Eliseu. Na ocasião, também comemorou a suspensão das importações de produtos de origem animal do Brasil pela União Europeia, medida em vigor desde 3 de setembro.🗒️ Tem alguma sugestão de reportagem? Envie para o g1“Tínhamos ainda mais razão porque, com o Mercosul assinado, aquilo que denunciávamos se confirmou, já que finalmente os serviços da Comissão perceberam que o que nós dizíamos a eles era verdade. E a carne dopada, por assim dizer, em todo caso a carne do Mercosul, em especial a brasileira, que chegava aos nossos portos e, portanto, aos nossos mercados, e que não respeitava as nossas regras, acabou sendo proibida”, disse Macron.A suspensão, no entanto, não foi motivada por irregularidades encontradas na carne brasileira, mas pela avaliação da UE de que os controles adotados pelo país eram insuficientes para garantir o cumprimento das regras sobre o uso de antimicrobianos na pecuária.Agora no g1➡️ Antimicrobianos são substâncias usadas para tratar infecções em animais. A UE proíbe seu uso para estimular o crescimento dos rebanhos e restringe, na pecuária, a aplicação de antibióticos considerados essenciais para o tratamento de seres humanos. (entenda)O governo brasileiro reagiu às declarações e divulgou uma nota no início da noite criticando Macron. O Ministério da Agricultura afirmou que as falas do presidente francês disseminam desinformação e contrariam evidências técnicas e científicas sobre a produção de proteína animal no Brasil.A nota também questiona as restrições sanitárias impostas pela UE e afirma que o Brasil poderá adotar medidas para defender os interesses de produtores e exportadores brasileiros. (veja a íntegra no final da reportagem)Para verificar esses controles, técnicos da UE avaliaram órgãos públicos e estabelecimentos de produção de frango e mel no Brasil e concluíram que o sistema brasileiro atende às exigências do bloco. A retomada das exportações desses produtos ainda depende de uma decisão da UE, prevista para 7 e 8 de dezembro (veja detalhes abaixo).Técnicos da UE inspecionaram órgãos públicos e estabelecimentos produtores de frango e mel no Brasil e concluíram que o sistema brasileiro atendia às exigências do bloco. A retomada das exportações ainda depende de uma decisão da UE, que deve discutir o tema nos dias 7 e 8 de dezembro. (veja detalhes abaixo)A suspensão também se aplica à carne bovina, mas o setor ainda não recebeu uma visita técnica da Comissão Europeia. A análise pode levar mais tempo porque as regras europeias exigem a comprovação de que os animais não receberam antimicrobianos durante toda a vida, e a criação de bovinos leva cerca de dois anos.Ministra francesa reconheceu rigor da auditoriaA missão técnica da UE esteve no Brasil entre 24 de agosto e 4 de setembro. Em 28 de setembro, a Comissão Europeia divulgou um relatório segundo o qual os sistemas brasileiros de produção de frango e mel atendiam às exigências do bloco para exportação.Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), que representa a indústria de frango, a ministra da Agricultura da França, Annie Genevard, reconheceu o rigor da auditoria e o cumprimento das normas europeias.Produção para a Europa é segregadaEntidades de produtores e exportadores afirmam que a carne destinada à UE tem produção separada das demais e segue controles específicos.Na produção de frango, segundo a ABPA, os animais destinados ao mercado europeu não recebem promotores de crescimento nem antibióticos de uso humano.No caso da carne bovina, as exigências variavam conforme a modalidade de exportação. Na Cota Hilton, destinada a cortes nobres com tarifa reduzida, o uso de antimicrobianos já era proibido durante toda a vida do animal.A maior parte das exportações de carne bovina para a UE, porém, segue as regras da Lista Trace, sistema de rastreabilidade exigido pelo bloco para acompanhar a origem e o histórico dos animais.Antes da mudança, bastava comprovar que o animal não havia recebido antimicrobianos nos 100 dias anteriores ao abate. Agora, a exigência abrange toda a vida do animal.Macron disse ‘inverdades’, disseram exportadoresNo dia seguinte às declarações de Macron, o setor reagiu. A Abiec afirmou que a postura do presidente francês evidencia “o caráter político e protecionista” da suspensão e que a expressão “carne dopada” é “incompatível com a realidade sanitária da produção brasileira”.Segundo a entidade, o sistema sanitário brasileiro já foi aprovado em auditorias internacionais, incluindo avaliações da própria UE. O setor também desenvolveu um protocolo de controle, rastreabilidade e certificação, aprovado pelo Ministério da Agricultura, para cumprir as exigências europeias.“Não foi apresentada justificativa técnica ou científica para a exclusão do Brasil da lista de países autorizados”, afirma a Abiec. A associação destaca ainda que a UE representa cerca de 5% das exportações brasileiras de carne bovina.A ABPA considerou “grave e inaceitável” que um chefe de Estado recorra “a inverdades, sem qualquer fundamento técnico” para questionar a qualidade dos alimentos de um parceiro comercial. Para a entidade, as declarações “desqualificam o trabalho técnico da Comissão Europeia”.A associação pede que a Presidência francesa reveja a declaração de Macron.Próximos passosA declaração de Macron ocorre a menos de duas semanas da reunião da UE marcada para 7 e 8 de dezembro, que deve discutir o retorno do Brasil à lista de países autorizados a exportar carne de frango e mel para o bloco.O tema seria analisado na terça-feira (17) pelo Comitê Permanente de Plantas, Animais, Alimentos e Rações (PAFF, na sigla em inglês), mas foi adiado. Em nota ao g1, a Comissão Europeia informou que vários países do bloco pediram mais esclarecimentos sobre o sistema de controle adotado pelo Brasil.Na ocasião, a ABPA criticou o adiamento. “Surpreende a postura da União Europeia no tratamento desta questão, que é técnica e cujos esclarecimentos foram apresentados pelo Brasil e aprovados pela missão oficial recentemente enviada pelas autoridades do bloco ao Brasil”, afirmou a entidade.Brasil é o único do Mercosul atingidoA suspensão começou após a entrada em vigor do acordo de livre comércio entre a UE e o Mercosul, que enfrentou forte resistência de agricultores europeus preocupados com a concorrência de produtos sul-americanos mais baratos, sobretudo os brasileiros.O Brasil é o principal exportador agrícola do Mercosul para a UE e o único país do bloco sul-americano atingido pela restrição. Argentina, Paraguai e Uruguai seguem autorizados a exportar produtos de origem animal para a União Europeia.As carnes bovina e de frango são as mais afetadas pela medida.O que disse o Ministério da AgriculturaO governo brasileiro lamenta as declarações do Presidente da República Francesa, Emmanuel Macron, em 25 de novembro, nas quais se referiu à carne brasileira como “dopada” e celebrou restrições da União Europeia à importação de produtos do Brasil. Tais declarações disseminam desinformação e contrariam as evidências técnicas e científicas amplamente disponíveis sobre a produção de proteína animal no Brasil.Há décadas, o Brasil tem sido fornecedor seguro de proteína animal à União Europeia e exporta carnes para 177 mercados. O rigor de seu sistema de controle sanitário foi corroborado pelas conclusões favoráveis da recente auditoria europeia das cadeias avícola e apícola. A produção brasileira observa, ademais, exigências ambientais frequentemente mais rigorosas que as europeias, entre as quais a obrigação legal de preservar vegetação nativa em até 80% da área das propriedades rurais, e beneficia-se de uma matriz energética predominantemente renovável.Preocupa ao governo brasileiro a clara natureza política das restrições sanitárias atualmente impostas pela União Europeia ao Brasil. A instrumentalização dessas medidas para fins protecionistas contraria as regras da OMC e o espírito do Acordo MERCOSUL-União Europeia, em evidente desequilíbrio das concessões negociadas.Ao reafirmar a importância atribuída à parceria estratégica com a França, o governo brasileiro insta o governo francês a revisitar seu posicionamento à luz das evidências científicas. Ressalta que, diante de pressões protecionistas, devem prevalecer os melhores interesses do relacionamento bilateral, sempre pautado pelo respeito mútuo e pela reciprocidade. O governo brasileiro reserva-se ao direito de recorrer aos instrumentos de que dispõe para defender os interesses legítimos de seus produtores e exportadores.French President Macron meets French agricultural unions in ParisTom Nicholson / REUTERS