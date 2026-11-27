Imagem do presidente da França, Emmanuel Macron, durante uma reunião com representantes do setor agrícola francês no Palácio do Eliseu, em 25 de novembro d e2026.
Reprodução
A declaração do presidente da França, Emmanuel Macron, de que a carne brasileira seria “dopada” não encontra respaldo nas avaliações técnicas realizadas pela Comissão Europeia em órgãos públicos e estabelecimentos de produção de frango no Brasil, entre agosto e setembro deste ano.
Macron deu a declaração na quarta-feira (25), durante uma reunião com representantes do setor agrícola francês no Palácio do Eliseu. Na ocasião, também comemorou a suspensão das importações de produtos de origem animal do Brasil pela União Europeia, medida em vigor desde 3 de setembro.
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“Tínhamos ainda mais razão porque, com o Mercosul assinado, aquilo que denunciávamos se confirmou, já que finalmente os serviços da Comissão perceberam que o que nós dizíamos a eles era verdade. E a carne dopada, por assim dizer, em todo caso a carne do Mercosul, em especial a brasileira, que chegava aos nossos portos e, portanto, aos nossos mercados, e que não respeitava as nossas regras, acabou sendo proibida”, disse Macron.
A suspensão, no entanto, não foi motivada por irregularidades encontradas na carne brasileira, mas pela avaliação da UE de que os controles adotados pelo país eram insuficientes para garantir o cumprimento das regras sobre o uso de antimicrobianos na pecuária.
Agora no g1
➡️ Antimicrobianos são substâncias usadas para tratar infecções em animais. A UE proíbe seu uso para estimular o crescimento dos rebanhos e restringe, na pecuária, a aplicação de antibióticos considerados essenciais para o tratamento de seres humanos. (entenda)
O governo brasileiro reagiu às declarações e divulgou uma nota no início da noite criticando Macron. O Ministério da Agricultura afirmou que as falas do presidente francês disseminam desinformação e contrariam evidências técnicas e científicas sobre a produção de proteína animal no Brasil.
A nota também questiona as restrições sanitárias impostas pela UE e afirma que o Brasil poderá adotar medidas para defender os interesses de produtores e exportadores brasileiros. (veja a íntegra no final da reportagem)
Para verificar esses controles, técnicos da UE avaliaram órgãos públicos e estabelecimentos de produção de frango e mel no Brasil e concluíram que o sistema brasileiro atende às exigências do bloco. A retomada das exportações desses produtos ainda depende de uma decisão da UE, prevista para 7 e 8 de dezembro (veja detalhes abaixo).
Técnicos da UE inspecionaram órgãos públicos e estabelecimentos produtores de frango e mel no Brasil e concluíram que o sistema brasileiro atendia às exigências do bloco. A retomada das exportações ainda depende de uma decisão da UE, que deve discutir o tema nos dias 7 e 8 de dezembro. (veja detalhes abaixo)
A suspensão também se aplica à carne bovina, mas o setor ainda não recebeu uma visita técnica da Comissão Europeia. A análise pode levar mais tempo porque as regras europeias exigem a comprovação de que os animais não receberam antimicrobianos durante toda a vida, e a criação de bovinos leva cerca de dois anos.
Ministra francesa reconheceu rigor da auditoria
A missão técnica da UE esteve no Brasil entre 24 de agosto e 4 de setembro. Em 28 de setembro, a Comissão Europeia divulgou um relatório segundo o qual os sistemas brasileiros de produção de frango e mel atendiam às exigências do bloco para exportação.
Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), que representa a indústria de frango, a ministra da Agricultura da França, Annie Genevard, reconheceu o rigor da auditoria e o cumprimento das normas europeias.
Produção para a Europa é segregada
Entidades de produtores e exportadores afirmam que a carne destinada à UE tem produção separada das demais e segue controles específicos.
Na produção de frango, segundo a ABPA, os animais destinados ao mercado europeu não recebem promotores de crescimento nem antibióticos de uso humano.
No caso da carne bovina, as exigências variavam conforme a modalidade de exportação. Na Cota Hilton, destinada a cortes nobres com tarifa reduzida, o uso de antimicrobianos já era proibido durante toda a vida do animal.
A maior parte das exportações de carne bovina para a UE, porém, segue as regras da Lista Trace, sistema de rastreabilidade exigido pelo bloco para acompanhar a origem e o histórico dos animais.
Antes da mudança, bastava comprovar que o animal não havia recebido antimicrobianos nos 100 dias anteriores ao abate. Agora, a exigência abrange toda a vida do animal.
Macron disse ‘inverdades’, disseram exportadores
No dia seguinte às declarações de Macron, o setor reagiu. A Abiec afirmou que a postura do presidente francês evidencia “o caráter político e protecionista” da suspensão e que a expressão “carne dopada” é “incompatível com a realidade sanitária da produção brasileira”.
Segundo a entidade, o sistema sanitário brasileiro já foi aprovado em auditorias internacionais, incluindo avaliações da própria UE. O setor também desenvolveu um protocolo de controle, rastreabilidade e certificação, aprovado pelo Ministério da Agricultura, para cumprir as exigências europeias.
“Não foi apresentada justificativa técnica ou científica para a exclusão do Brasil da lista de países autorizados”, afirma a Abiec. A associação destaca ainda que a UE representa cerca de 5% das exportações brasileiras de carne bovina.
A ABPA considerou “grave e inaceitável” que um chefe de Estado recorra “a inverdades, sem qualquer fundamento técnico” para questionar a qualidade dos alimentos de um parceiro comercial. Para a entidade, as declarações “desqualificam o trabalho técnico da Comissão Europeia”.
A associação pede que a Presidência francesa reveja a declaração de Macron.
Próximos passos
A declaração de Macron ocorre a menos de duas semanas da reunião da UE marcada para 7 e 8 de dezembro, que deve discutir o retorno do Brasil à lista de países autorizados a exportar carne de frango e mel para o bloco.
O tema seria analisado na terça-feira (17) pelo Comitê Permanente de Plantas, Animais, Alimentos e Rações (PAFF, na sigla em inglês), mas foi adiado. Em nota ao g1, a Comissão Europeia informou que vários países do bloco pediram mais esclarecimentos sobre o sistema de controle adotado pelo Brasil.
Na ocasião, a ABPA criticou o adiamento. “Surpreende a postura da União Europeia no tratamento desta questão, que é técnica e cujos esclarecimentos foram apresentados pelo Brasil e aprovados pela missão oficial recentemente enviada pelas autoridades do bloco ao Brasil”, afirmou a entidade.
Brasil é o único do Mercosul atingido
A suspensão começou após a entrada em vigor do acordo de livre comércio entre a UE e o Mercosul, que enfrentou forte resistência de agricultores europeus preocupados com a concorrência de produtos sul-americanos mais baratos, sobretudo os brasileiros.
O Brasil é o principal exportador agrícola do Mercosul para a UE e o único país do bloco sul-americano atingido pela restrição. Argentina, Paraguai e Uruguai seguem autorizados a exportar produtos de origem animal para a União Europeia.
As carnes bovina e de frango são as mais afetadas pela medida.
O que disse o Ministério da Agricultura
O governo brasileiro lamenta as declarações do Presidente da República Francesa, Emmanuel Macron, em 25 de novembro, nas quais se referiu à carne brasileira como “dopada” e celebrou restrições da União Europeia à importação de produtos do Brasil. Tais declarações disseminam desinformação e contrariam as evidências técnicas e científicas amplamente disponíveis sobre a produção de proteína animal no Brasil.
Há décadas, o Brasil tem sido fornecedor seguro de proteína animal à União Europeia e exporta carnes para 177 mercados. O rigor de seu sistema de controle sanitário foi corroborado pelas conclusões favoráveis da recente auditoria europeia das cadeias avícola e apícola. A produção brasileira observa, ademais, exigências ambientais frequentemente mais rigorosas que as europeias, entre as quais a obrigação legal de preservar vegetação nativa em até 80% da área das propriedades rurais, e beneficia-se de uma matriz energética predominantemente renovável.
Preocupa ao governo brasileiro a clara natureza política das restrições sanitárias atualmente impostas pela União Europeia ao Brasil. A instrumentalização dessas medidas para fins protecionistas contraria as regras da OMC e o espírito do Acordo MERCOSUL-União Europeia, em evidente desequilíbrio das concessões negociadas.
Ao reafirmar a importância atribuída à parceria estratégica com a França, o governo brasileiro insta o governo francês a revisitar seu posicionamento à luz das evidências científicas. Ressalta que, diante de pressões protecionistas, devem prevalecer os melhores interesses do relacionamento bilateral, sempre pautado pelo respeito mútuo e pela reciprocidade. O governo brasileiro reserva-se ao direito de recorrer aos instrumentos de que dispõe para defender os interesses legítimos de seus produtores e exportadores.
French President Macron meets French agricultural unions in Paris
Tom Nicholson / REUTERS
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