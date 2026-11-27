Uma tempestade deixou mais de 900 mil casas e comércios sem energia nos Estados Unidos. A informação foi divulgada pela Jovem Pan.
A instabilidade também resultou no cancelamento de quase 400 voos e no atraso de mais de 2 mil, segundo a mesma fonte.
O texto não detalha quais regiões do país foram mais afetadas nem o período exato em que os transtornos ocorreram.
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