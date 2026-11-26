Eduardo Bolsonaro anunciou que será pai pela terceira vez. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (26), conforme noticiado pela Jovem Pan.
O ex-deputado federal, que está autoexilado nos Estados Unidos, já tem dois filhos: Geórgia, de 6 anos, e Jair Henrique, de 2 anos.
No anúncio, Eduardo declarou: ‘Mais uma vida nos foi confiada’.
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