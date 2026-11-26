Um novo desdobramento envolvendo a Nvidia veio à tona nesta quinta-feira (26). Segundo informações publicadas pelo jornal Jovem Pan, um executivo da empresa é casado com uma mulher envolvida em um esquema de contrabando de chips.

De acordo com a publicação, o episódio vem à tona em meio ao escândalo que envolve o presidente-executivo da empresa, Jensen Huang.

A reportagem não detalha o nome do executivo citado, nem esclarece a natureza exata do envolvimento da esposa dele no caso. Também não há informações sobre possíveis consequências internas na companhia.

A Nvidia é uma das principais fabricantes de chips do mundo, e qualquer crise envolvendo sua liderança tende a repercutir no setor de tecnologia.

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