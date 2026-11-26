Um novo desdobramento envolvendo a Nvidia veio à tona nesta quinta-feira (26). Segundo informações publicadas pelo jornal Jovem Pan, um executivo da empresa é casado com uma mulher envolvida em um esquema de contrabando de chips.
De acordo com a publicação, o episódio vem à tona em meio ao escândalo que envolve o presidente-executivo da empresa, Jensen Huang.
A reportagem não detalha o nome do executivo citado, nem esclarece a natureza exata do envolvimento da esposa dele no caso. Também não há informações sobre possíveis consequências internas na companhia.
A Nvidia é uma das principais fabricantes de chips do mundo, e qualquer crise envolvendo sua liderança tende a repercutir no setor de tecnologia.
👁 7 visualizacoes
- Paulinho segue afastado do Palmeiras após lesão na panturrilha (53 visualizacoes)
- Os 7 filmes e séries mais assistidos hoje no streaming | 22 de novembro de 2026 (43 visualizacoes)
- Alunos de Barcelos transformam caroço de açaí e piaçava em tecnologia e levam Biofiltro à final do Solve for Tomorrow (43 visualizacoes)
- Os 7 filmes e séries mais assistidos hoje no streaming | 20 de novembro de 2026 (41 visualizacoes)
- Os 7 filmes e séries mais assistidos hoje no streaming | 21 de novembro de 2026 (39 visualizacoes)