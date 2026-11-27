A direção do Festival Amazônia POP informa que o evento, previsto para os dias 6, 7 e 8 de dezembro, no Centro Cultural dos Povos da Amazônia, em Manaus, será adiado em razão da intensa fumaça que atinge a capital amazonense.

A decisão foi tomada em acordo entre a TA Produções e Eventos Culturais, a direção do festival e os artistas, seguindo orientações dos órgãos públicos competentes, diante das atuais condições ambientais e da perspectiva de continuidade desse cenário nos próximos dias.

O adiamento de toda a programação tem como prioridade preservar a saúde e a segurança do público, dos artistas, das equipes de montagem e dos demais profissionais envolvidos na realização do evento.

Ingressos

Todos os ingressos já adquiridos permanecerão válidos para as novas datas do Festival Amazônia POP, mantendo suas respectivas categorias e condições de acesso.

Para quem optar por não aguardar a realização do evento, o reembolso poderá ser solicitado diretamente pela plataforma Shotgun, após o anúncio oficial das novas datas, quando também serão divulgadas as orientações e os procedimentos necessários.

A organização lamenta os transtornos decorrentes do adiamento, agradece a compreensão do público e reafirma seu compromisso com a realização do festival.

As novas datas serão anunciadas posteriormente nos canais oficiais do Amazônia POP.