A direção do Festival Amazônia POP informa que o evento, previsto para os dias 6, 7 e 8 de dezembro, no Centro Cultural dos Povos da Amazônia, em Manaus, será adiado em razão da intensa fumaça que atinge a capital amazonense.
A decisão foi tomada em acordo entre a TA Produções e Eventos Culturais, a direção do festival e os artistas, seguindo orientações dos órgãos públicos competentes, diante das atuais condições ambientais e da perspectiva de continuidade desse cenário nos próximos dias.
O adiamento de toda a programação tem como prioridade preservar a saúde e a segurança do público, dos artistas, das equipes de montagem e dos demais profissionais envolvidos na realização do evento.
Ingressos
Todos os ingressos já adquiridos permanecerão válidos para as novas datas do Festival Amazônia POP, mantendo suas respectivas categorias e condições de acesso.
Para quem optar por não aguardar a realização do evento, o reembolso poderá ser solicitado diretamente pela plataforma Shotgun, após o anúncio oficial das novas datas, quando também serão divulgadas as orientações e os procedimentos necessários.
A organização lamenta os transtornos decorrentes do adiamento, agradece a compreensão do público e reafirma seu compromisso com a realização do festival.
As novas datas serão anunciadas posteriormente nos canais oficiais do Amazônia POP.
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