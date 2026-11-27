É Black Friday ou Black Fraude?
Para checar se os preços da Black Friday, nesta sexta (27), têm descontos de verdade, o Guia de Compras pesquisou na última semana como estão os preços de 74 produtos.
No dia da Black Friday:
Na primeira pesquisa de preços, à meia-noite, 43 itens ficaram com preços abaixo da média calculada para o período – ou 58% do total.
Na segunda pesquisa de preços, feita ao meio-dia, 45 itens estavam com preços abaixo da média (60% do total).
Na quinta (26), também eram 45 itens com desconto. É o maior índice de produtos com valores mais baratos desde o início da varredura diária, na quinta-feira passada (19). O levantamento começou a ser feito em agosto.
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Na comparação entre os dois horários:
12 itens ficaram mais baratos entre meia-noite e meio-dia;
15 itens ficaram mais caros;
47 produtos ficaram com o mesmo valor à meia-noite e ao meio-dia;
Nesta semana, alguns itens chegaram a ficar até duas vezes mais caros em apenas 24 horas.
VEJA A PÁGINA QUE MOSTRA SE AS OFERTAS DA BLACK FRIDAY SÃO REAIS
A alta de descontos é puxada principalmente pelos produtos da marca de eletrodomésticos Hisense, que quase repetiu o desempenho da quinta (26) e da madrugada de sexta (27) e manteve 3 dos seus itens entre os 5 mais baratos.
Veja os produtos com os maiores descontos registrados ao meio-dia de sexta-feira:
TV Hisense Hi-QLED 100Q7QG 100″: 27% abaixo da média (R$ 9.999);
Lava e seca Hisense Serie 3s 12kg/8kg WD3S1243BB1: 19% abaixo da média (R$ 2.548);
Celular Moto G17 128 GB: 15% abaixo da média (R$ 789);
TV Hisense QLED 55Q7QGPTOBT 55″: 15% abaixo da média (R$ 1.999);
Ar-condicionado portátil EOS EAP10FP 10.000 BTUs: 12% abaixo da média (R$ 2.189)
Os valores são referentes ao preço no cartão e não consideram descontos no Pix.
A lista completa com os descontos está na página especial do Guia de Compras.
No total, 15 produtos tiveram quedas a partir de 9% em relação à média do período. A maioria, no entanto, continua com descontos tímidos: 30 itens ficaram abaixo dos 8%.
Por outro lado, 25 dos 74 itens estão mais caros do que a média desde agosto. Da lista, 17 itens tiveram alta entre 1% e 9%, e outros 9, acima de 10%.
É aí que mora o risco: se um produto sobe agora e cai na Black Friday, o “desconto” pode só devolvê-lo ao preço de antes.
É o terceiro ano seguido em que o Guia de Compras faz o levantamento, com base em buscas regulares nas principais lojas da internet. A lista inclui as categorias mais procuradas nesta época, como celulares, TVs, eletrodomésticos, eletroportáteis e videogames.
Black Friday: vale a pena checar ofertas na IA?
Como usar o comparador de preços do Guia de Compras?
Para acompanhar, o processo é simples:
Acesse o comparador de preços no Guia de Compras;
Na página inicial, você pode visualizar o produto pela faixa de desconto (5%, 10%, 15%) ou selecionar a categoria desejada (ex: Cozinha).
Escolha o modelo do produto em que você procura.
Na página do item, um gráfico de variação de preços mostra rapidamente os momentos em que o produto esteve mais caro e as datas em que atingiu os menores valores.
Também é possível consultar uma tabela completa com todas as cotações registradas entre agosto e o momento atual.
Black Friday: perguntar para a IA se a promoção é verdadeira funciona? Veja riscos e guia
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