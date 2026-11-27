É Black Friday ou Black Fraude?Para checar se os preços da Black Friday, nesta sexta (27), têm descontos de verdade, o Guia de Compras pesquisou na última semana como estão os preços de 74 produtos.No dia da Black Friday:Na primeira pesquisa de preços, à meia-noite, 43 itens ficaram com preços abaixo da média calculada para o período – ou 58% do total.Na segunda pesquisa de preços, feita ao meio-dia, 45 itens estavam com preços abaixo da média (60% do total).Na quinta (26), também eram 45 itens com desconto. É o maior índice de produtos com valores mais baratos desde o início da varredura diária, na quinta-feira passada (19). O levantamento começou a ser feito em agosto.Black Friday: qual celular topo de linha ficou mais barato? iPhone 18 Pro x Moto Signature x S26 UltraNa comparação entre os dois horários:12 itens ficaram mais baratos entre meia-noite e meio-dia;15 itens ficaram mais caros;47 produtos ficaram com o mesmo valor à meia-noite e ao meio-dia;

Nesta semana, alguns itens chegaram a ficar até duas vezes mais caros em apenas 24 horas.

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A alta de descontos é puxada principalmente pelos produtos da marca de eletrodomésticos Hisense, que quase repetiu o desempenho da quinta (26) e da madrugada de sexta (27) e manteve 3 dos seus itens entre os 5 mais baratos.

Veja os produtos com os maiores descontos registrados ao meio-dia de sexta-feira:

TV Hisense Hi-QLED 100Q7QG 100″: 27% abaixo da média (R$ 9.999);

Lava e seca Hisense Serie 3s 12kg/8kg WD3S1243BB1: 19% abaixo da média (R$ 2.548);

Celular Moto G17 128 GB: 15% abaixo da média (R$ 789);

TV Hisense QLED 55Q7QGPTOBT 55″: 15% abaixo da média (R$ 1.999);

Ar-condicionado portátil EOS EAP10FP 10.000 BTUs: 12% abaixo da média (R$ 2.189)

Os valores são referentes ao preço no cartão e não consideram descontos no Pix.

A lista completa com os descontos está na página especial do Guia de Compras.

No total, 15 produtos tiveram quedas a partir de 9% em relação à média do período. A maioria, no entanto, continua com descontos tímidos: 30 itens ficaram abaixo dos 8%.

Por outro lado, 25 dos 74 itens estão mais caros do que a média desde agosto. Da lista, 17 itens tiveram alta entre 1% e 9%, e outros 9, acima de 10%.

É aí que mora o risco: se um produto sobe agora e cai na Black Friday, o “desconto” pode só devolvê-lo ao preço de antes.

É o terceiro ano seguido em que o Guia de Compras faz o levantamento, com base em buscas regulares nas principais lojas da internet. A lista inclui as categorias mais procuradas nesta época, como celulares, TVs, eletrodomésticos, eletroportáteis e videogames.

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Como usar o comparador de preços do Guia de Compras?

Para acompanhar, o processo é simples:

Acesse o comparador de preços no Guia de Compras;

Na página inicial, você pode visualizar o produto pela faixa de desconto (5%, 10%, 15%) ou selecionar a categoria desejada (ex: Cozinha).

Escolha o modelo do produto em que você procura.

Na página do item, um gráfico de variação de preços mostra rapidamente os momentos em que o produto esteve mais caro e as datas em que atingiu os menores valores.

Também é possível consultar uma tabela completa com todas as cotações registradas entre agosto e o momento atual.

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