A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) apreendeu 60,8 quilos de maconha do tipo skunk, avaliados em R$ 1,2 milhão, e prendeu dois homens em flagrante durante duas operações realizadas em Manaus. As ações ocorreram na quarta e quinta-feira (25 e 26), em parceria com a Receita Federal.

Na primeira ocorrência, foram encontrados 25 quilos de skunk dentro de um veículo durante uma fiscalização em uma empresa de transporte localizada na zona Centro-Sul da capital. O entorpecente está avaliado em R$ 500 mil.

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Já na segunda operação, realizada no Roadway do Porto de Manaus, as equipes apreenderam outros 35,8 quilos da droga. A droga estava escondida em malas, uma bolsa térmica e uma sacola.

A localização do material contou com o auxílio de um cão farejador, que ajudou os agentes durante a fiscalização no porto.

Os detalhes das ações e outras informações sobre as investigações serão apresentados pela Polícia Civil nesta sexta-feira (27).