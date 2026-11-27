Uma pesquisa da Nexus identificou os principais problemas do Brasil na percepção da população. O atendimento no SUS lidera as menções espontâneas, com 34%, seguido pela violência, com 26%.
Quando as questões econômicas são agrupadas, elas somam 46% das citações, segundo o levantamento divulgado pela Jovem Pan.
Os dados mostram que saúde, segurança e custo de vida aparecem como as maiores preocupações dos brasileiros entrevistados.
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