A polícia prendeu um suspeito de disparar contra um hotel de luxo em São Paulo. O caso ficou conhecido como o do “Sniper dos Jardins”.

Com ele, os policiais encontraram uma arma de pressão, estilingues e outros objetos.

A prisão foi divulgada nesta sexta-feira (27). As autoridades não informaram mais detalhes sobre a ocorrência até o momento.

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