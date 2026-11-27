A expectativa de vida do brasileiro ao nascer, em 2025, era de 76,9 anos, de acordo com dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em 2024, a estimativa era de 76,6 anos.
Os dados completos serão divulgados na manhã desta sexta-feira (27) pelo IBGE, mas a tabela com a expectativa de vida para todas as idades foi antecipada pelo Diário Oficial da União, também nesta sexta-feira.
A expectativa varia de acordo com a idade da pessoa. Um jovem de 18 anos, por exemplo, tinha a esperança de viver mais 60,3 anos, ou seja, até os 78,3 anos. Já uma pessoa com 65 anos, tinha a expectativa de viver mais 18,9 anos, ou seja, até os 83,9 anos.
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