Palmeiras e Estudiantes voltam a se enfrentar em uma final após 58 anos. O reencontro entre o clube brasileiro e o argentino acontece quase seis décadas depois da decisão anterior.

Da última vez, em 1968, o clube argentino saiu campeão após três partidas. A final daquele ano precisou de três jogos para definir o título, e o Estudiantes terminou com a taça.

Agora, as duas equipes voltam a medir forças em uma decisão, repetindo o duelo que marcou o futebol sul-americano em 1968.

Fonte: Jovem Pan

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