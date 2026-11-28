Botafogo e Bahia se enfrentam neste sábado (28). A informação é da Jovem Pan.
O confronto entre as duas equipes está marcado para este sábado, dia 28.
Para saber onde assistir ao vivo, o horário e as escalações, o torcedor deve acompanhar a cobertura completa do evento.
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