OpenAI.Reprodução/FantásticoA OpenAI processou a Apple nesta sexta-feira (27), acusando a fabricante do iPhone de roubar segredos comerciais e dificultar seu acesso a fornecedores de equipamentos.A ação ocorre depois que a Apple também levou a desenvolvedora do ChatGPT à Justiça, sob a acusação de contratar funcionários da empresa para obter acesso indevido a tecnologias próprias.🗒️ Tem alguma sugestão de reportagem? Envie para o g1No novo processo, a OpenAI afirma que as práticas de contratação da Apple tinham como objetivo manter seus funcionários na empresa e impedir que eles trabalhassem com tecnologias de concorrentes.Apple e OpenAI não comentaram o caso quando procuradas pela Reuters.Agora no g1A disputa entre as duas empresas se intensificou em meio à corrida pelo desenvolvimento de produtos de inteligência artificial (IA). O conflito envolve não apenas o uso de tecnologias e informações confidenciais, mas também o controle do mercado de futuros dispositivos de IA.No início deste ano, a Apple processou a OpenAI e dois ex-funcionários, acusando-os de usar indevidamente segredos comerciais para favorecer a entrada da desenvolvedora do ChatGPT no mercado de equipamentos eletrônicos para consumidores. A OpenAI negou as acusações.Apple processa OpenAI e acusa rival de roubar informações secretas para criar novos produtosA disputa judicial também pode ter implicações para o futuro dos dispositivos eletrônicos. As empresas competem por espaço em um mercado de aparelhos com IA que poderão funcionar sem depender dos aplicativos e sistemas operacionais tradicionais.Se esses produtos conquistarem os consumidores, poderão reduzir a dependência de aparelhos como o iPhone, principal produto da Apple. Analistas acreditam que a OpenAI esteja desenvolvendo um telefone ou outro dispositivo próprio.