Por ser um dos esportes mais democráticos do mundo, a corrida de rua conquistou espaço na rotina dos brasileiros e se consolidou como uma das modalidades esportivas mais populares do país. Dados da Ticket Sports apontam que 90% dos eventos esportivos promovidos no Brasil, no ano passado, foram de corridas de rua. No mesmo período, o número de provas oficiais realizadas no país cresceu 85%, segundo levantamento da Associação Brasileira de Organizadores de Corridas de Rua e Esportes Outdoor (ABRACEO).

Apesar da facilidade de acesso e da popularização da modalidade, a prática exige cuidados para evitar lesões e complicações de saúde que podem levar até mesmo à morte. O alerta é do profissional de Educação Física da Bodytech Ponta Negra, Camilo Lehmann.

“Recentemente tivemos um caso de morte de uma corredora de 24 anos, na maratona de Nova York. O caso chama a atenção para os riscos associados ao esforço físico extremo, especialmente quando os limites do organismo não são respeitados. Hoje, por conta da popularização das corridas de rua, principalmente em redes sociais, muitos praticantes aumentam o volume e intensidade rapidamente, sem preparo adequado, ocasionando lesões musculares, articulares e aumentando o risco de quadros mais graves”, alerta.

Segundo o especialista da Bodytech, para quem pretende participar de provas e percorrer distâncias maiores, como 10 quilômetros ou uma maratona, a preparação precisa envolver outros aspectos além dos treinos de corrida, como exercícios de força, respeito aos períodos de recuperação, alimentação equilibrada, hidratação e sono de qualidade.

Camilo Lehmann reforça ainda que, no caso de Manaus, onde o clima é quente e úmido, os cuidados precisam ser redobrados. “É importante aumentar as distâncias gradualmente e considerar as condições climáticas, principalmente o calor e a umidade”, orienta.

De acordo com o profissional de Educação Física da Bodytech Ponta Negra, outro cuidado importante é reconhecer os sinais que o corpo apresenta durante e depois da prática de corrida de rua. Quadros como dor persistente, fadiga excessiva, queda de rendimento, tontura, palpitações e falta de ar desproporcional ao esforço merecem atenção.

Casos como dores no peito e desmaios exigem atendimento médico imediato. Entre as condições que podem agravar o quadro de saúde do corredor, está a rabdomiólise. “A condição é caracterizada pela destruição das fibras musculares, que libera substâncias na corrente sanguínea e pode causar lesão renal aguda. Dor muscular muito intensa, inchaço, fraqueza e urina escura, semelhante à cor de Coca-Cola, são sinais de alerta que exigem avaliação médica urgente”, explica Camilo Lehmann.

O especialista da Bodytech diz que, além dos treinos, um aliado na prática de corrida de rua é o recovery, como banheiras de gelo, massagens e outras opções de descanso e redução de risco de lesões. “O descanso deve ser considerado parte da rotina esportiva, assim como os exercícios. A recuperação adequada, associada à orientação profissional, ajuda a reduzir o risco de sobrecarga e lesões, embora não substitua a avaliação médica diante de sintomas preocupantes”, afirma.

Camilo Lehmann também chama a atenção para erros comuns entre corredores, como copiar planilhas de treinamento de outras pessoas, aumentar a intensidade abruptamente, ignorar dores e deixar o fortalecimento muscular de lado. “A corrida é uma excelente ferramenta de promoção da saúde, mas precisa ser praticada com responsabilidade. O objetivo não deve ser apenas completar uma prova ou bater recordes, mas preservar a saúde e construir uma prática sustentável ao longo da vida. Treinar com inteligência também é saber respeitar os limites do próprio corpo”, diz.

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