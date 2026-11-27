Após a interrupção no fornecimento de energia elétrica registrada em Manaus e em municípios do interior do Amazonas, nesta quinta-feira (26/11), o Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM), por meio da 51ª Promotoria de Justiça Especializada na Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Prodecon), instaurou, de ofício, notícia de fato para apurar possível irregularidade na prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica, em razão do apagão.

De acordo com o despacho, assinado nesta sexta-feira (27/11), a interrupção teve início às 15h35 (horário de Manaus), após o desligamento intempestivo das linhas de transmissão de 500 kV Jurupari–Oriximiná C1 e C2, no Sistema Interligado Nacional (SIN). Na capital amazonense, foram registradas ocorrências nos bairros Centro, Adrianópolis, Aleixo e Alvorada. Também houve interrupção em municípios do interior, além de localidades do Pará e de Roraima.

Segundo informações da concessionária Âmbar Energia registradas no despacho, a falha teve origem no Sistema Interligado Nacional, fora da rede de distribuição sob sua responsabilidade. Às 18h07, aproximadamente 75% da carga interrompida no Amazonas já havia sido restabelecida. O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) informou a normalização integral do fornecimento no estado às 20h33.

O documento também registra relatos de instabilidade nos serviços de telefonia móvel durante a interrupção do fornecimento de energia elétrica, com ausência de sinal das operadoras TIM, Claro e Vivo.

Apuração

Responsável pela instauração da notícia de fato, o promotor de Justiça Edilson Queiroz Martins destacou a necessidade de esclarecer as causas do episódio, a dimensão dos impactos e as providências adotadas pelos agentes responsáveis pelo sistema elétrico.

“Diante da abrangência da interrupção e dos impactos relatados à população, mostra-se necessária a apuração das circunstâncias do evento, de suas causas, da extensão dos prejuízos aos consumidores e das medidas adotadas pelos agentes responsáveis pelo sistema elétrico, especialmente quanto à continuidade e à adequada prestação do serviço público essencial de fornecimento de energia elétrica”, afirmou o promotor.

Como primeira providência, a 51ª Prodecon oficiou o ONS para que apresente, no prazo de 10 dias úteis, esclarecimentos sobre cinco pontos:

• As causas técnicas do desligamento das linhas de transmissão de 500 kV Jurupari–Oriximiná C1 e C2, com encaminhamento do relatório técnico, caso a apuração já tenha sido concluída;

• Os municípios e as localidades do Amazonas atingidos, com indicação do número de unidades consumidoras afetadas e da carga interrompida;

• A duração da interrupção, com os horários de início e de restabelecimento integral do fornecimento de energia elétrica no estado;

• As medidas emergenciais adotadas para a recomposição do sistema e as providências implementadas ou em andamento para evitar a repetição de ocorrências semelhantes;

• A existência de eventuais falhas em equipamentos ou na infraestrutura do sistema de transmissão e a necessidade de intervenções preventivas ou corretivas.

A partir das informações solicitadas, o Ministério Público busca esclarecer as circunstâncias da interrupção e verificar as providências adotadas para assegurar a continuidade e a adequada prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.