Deu Heidenheim: 3 a 1 sobre o Nürnberg nesta sexta-feira (27), no Voith-Arena, em Heidenheim, pela 13ª rodada da 2ª divisão alemã.

O placar foi aberto aos 13 minutos do primeiro tempo: Patrick Mainka marcou para o Heidenheim, com assistência de Paul Hennrich. O Nürnberg ganhou um gol aos 39: Marcel Costly marcou contra.

Aos 16 minutos do segundo tempo, Budu Zivzivadze desempatou para o Heidenheim, após assistência de Tim Siersleben: 2 a 1. Quatro minutos depois saiu mais um: Jan Schoppner fez 3 a 1.

Com o resultado, o Heidenheim chega a 19 pontos. O Nürnberg fica com 24 pontos. O Heidenheim não vencia havia sete jogos.

Foram 24 finalizações do Heidenheim, contra 17 do Nürnberg. Na direção do gol, o Heidenheim acertou 7, e o Nürnberg, 0. O Nürnberg ficou com a bola em 76% do tempo.

O Heidenheim enfrenta o FC St. Pauli no domingo (6/12). O Nürnberg volta a campo no sábado (5/12), contra o VfL Bochum.

Ficha do jogo

Placar: Heidenheim 3 x 1 Nürnberg

Heidenheim 3 x 1 Nürnberg Gols: Patrick Mainka (13′, Heidenheim); Marcel Costly (39′, Nürnberg, contra); Budu Zivzivadze (61′, Heidenheim); Jan Schoppner (65′, Heidenheim)

Patrick Mainka (13′, Heidenheim); Marcel Costly (39′, Nürnberg, contra); Budu Zivzivadze (61′, Heidenheim); Jan Schoppner (65′, Heidenheim) Competição: segunda divisão do Campeonato Alemão 2026/27 (13ª rodada)

segunda divisão do Campeonato Alemão 2026/27 (13ª rodada) Arbitragem: Felix Weller

Matéria produzida automaticamente com dados da partida.