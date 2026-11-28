Logotipo do OCC, regulador bancário dos EUA, em imagem ilustrativa de 24 de outubro de 2026.Dado Ruvic/ReutersO United Fidelity Bank, com sede em Evansville, no estado de Indiana, foi fechado pelos reguladores americanos nesta sexta-feira (27).Com US$ 5,9 bilhões (R$ 32,5 bilhões) em ativos, foi a maior quebra bancária dos Estados Unidos em mais de dois anos, segundo a Reuters, com base em dados da Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), agência federal responsável pelo seguro de depósitos bancários.🗒️ Tem alguma sugestão de reportagem? Envie para o g1Em 30 de setembro, o banco também tinha US$ 5,4 bilhões (R$ 29,8 bilhões) em depósitos. A última quebra de porte semelhante havia sido a do Republic Bank, da Filadélfia, fechado em abril de 2024, quando tinha cerca de US$ 6 bilhões (R$ 33,1 bilhões) em ativos, aponta a Reuters.O Office of the Comptroller of the Currency (OCC), órgão federal que supervisiona os bancos nos Estados Unidos, determinou o fechamento do United Fidelity e nomeou a FDIC como responsável por administrar o encerramento.Agora no g1Segundo o regulador, a instituição não apresentava condições seguras para operar e provavelmente não conseguiria pagar suas obrigações nem atender normalmente aos pedidos dos clientes que tinham dinheiro depositado no banco.Para assumir as operações, o First Citizens Bank, com sede na Carolina do Norte, fechou um acordo com a FDIC.A instituição comprará todos os empréstimos do United Fidelity, além da maior parte de seus depósitos e ativos. O negócio abrange US$ 4,5 bilhões (R$ 24,8 bilhões) em depósitos e US$ 3,1 bilhões (R$ 17,1 bilhões) em empréstimos, considerando os saldos registrados em 30 de setembro.Os clientes passarão automaticamente a ser correntistas do First Citizens, sem precisar tomar nenhuma providência. Segundo a FDIC, eles manterão todos os seus recursos e a cobertura do seguro de depósitos.💰 O acordo também prevê a transferência das 22 agências do United Fidelity: 20 ficam em Indiana, Illinois, Colorado e Flórida, e outras duas estão nas Ilhas Virgens Americanas. Todas passarão a operar sob a marca do comprador. Quem tem empréstimos deverá continuar pagando as parcelas normalmente.A FDIC estima que o fechamento custará US$ 1,83 bilhão (R$ 10,1 bilhões) ao fundo federal que protege os depósitos bancários.*Com informações da agência de notícias Reuters