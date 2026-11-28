Iniciativa da Prefeitura de Manaus, coordenada pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), permite que usuários do transporte coletivo convertam embalagens recicláveis em créditos financeiros para passagens de ônibus. A ação, operada em parceria com máquinas coletoras da Ambipar, transforma o descarte adequado de resíduos em pontos acumulativos no sistema digital.
Na mecânica do programa, cada garrafa PET depositada equivale a 10 pontos. Ao atingir 100 pontos, o participante garante R$ 0,35 de desconto, valor creditado diretamente na conta do cartão PassaFácil.
Para utilizar o serviço, o cidadão deve baixar o aplicativo Triciclo, efetuar o cadastro e inserir as embalagens nos pontos de coleta instalados na capital:
- Terminais de Integração: T1, T2, T3 e T5
- Estações e Centros: Estação E3 (Santos Dumont) e Shopping Phelippe Daou
- Institucional: Sede do IMMU
Além da recarga no transporte público, a plataforma Triciclo possibilita o resgate dos pontos acumulados em outros formatos, incluindo transferências via PIX, abatimento na fatura de energia elétrica e créditos para celular.
Impacto ambiental e balanço
De acordo com o diretor-presidente do IMMU, Elson Andrade, o projeto integra tecnologia e gestão urbana para estimular hábitos sustentáveis no cotidiano da população. “Estamos mostrando que pequenas atitudes podem gerar grandes resultados para a nossa cidade. Ao incentivar a destinação correta dos resíduos, contribuímos para um meio ambiente mais limpo e sustentável. Além disso, o cidadão transforma aquilo que seria descartado em benefícios, como desconto na passagem de ônibus”, afirmou o gestor.
Dados do Relatório de Uso e Sustentabilidade do órgão apontam que, apenas em outubro de 2026, foram recolhidas 4.530 embalagens nas máquinas vinculadas ao instituto. O volume reciclado resultou nos seguintes indicadores ambientais:
- Emissões: 217,9 kg de dióxido de carbono ($CO_2$) evitados na atmosfera.
- Recursos naturais: Economia de 487,6 kWh de energia elétrica e 556,5 litros de água.
- Aterros sanitários: Redução de 0,59 metro cúbico no volume de rejeitos descartados.
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