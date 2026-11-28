E aí, maratonista de plantão! Se você está com o controle na mão e aquele dilema clássico de “o que assistir hoje?”, o Barcelos na Net chegou para salvar a sua noite. O ranking desta sexta-feira, 28 de novembro de 2026, está simplesmente eletrizante: tem desde nostalgia pura com lutadores lendários até uma ficção científica de dar nó na cabeça e um dorama que virou febre. Todos esses títulos estão disponíveis nos principais serviços de streaming — Netflix, Prime Video, Disney+ e Max —, então é só escolher o seu e apertar o play. Vem com a gente que a gente te conta o que vale a pena!

Começando pelo gostinho de nostalgia: **Street Fighter** está em alta e arranca uma nota 6.2/10. Em 1993, os lutadores Ryu e Ken Masters são colocados de volta no combate quando a misteriosa Chun-Li os recruta para o próximo Torneio Street Fighter: uma brutal briga de socos, destino e fúria. Entretanto, por trás desse campeonato, se esconde uma conspiração mortal que os força a encarar um ao outro e os demônios do passado. E se eles não fizerem, é game over! Vale assistir pela dose de ação oitentista e pelas lutas coreografadas que fazem a alegria de qualquer fã de videogame.

Se o seu negócio é drama histórico com alma, **Quasímodo: A Alma de Paris** chega com uma nota 7.5/10 e promete emocionar. Enquanto a cólera ameaça devastar a cidade de Paris em 1830, um corcunda é caçado para experimentos médicos e fica dividido entre o caos político e um amor impossível. Vale assistir pela fotografia impecável e pela releitura corajosa de um clássico da literatura — prepare o lenço!

Agora, um alerta para os fãs de super-heróis: **Vingadores: Doutor Destino** aparece no ranking com uma nota curiosa de 0.0/10 — sim, você leu certo! Heróis icônicos de três universos diferentes são colocados em rota de colisão mortal e enfrentam uma ameaça existencial sem precedentes, diferente de tudo que já vivenciaram antes. Vale assistir justamente para entender a polêmica: será que a crítica pegou pesado ou é bomba mesmo? Só conferindo para tirar a própria conclusão.

Para quem ama uma distopia, **Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita** brilha com nota 7.7/10. Revisite o mundo de Panem 24 anos antes dos eventos de Jogos Vorazes, começando na manhã da colheita dos 50º Jogos Vorazes, também conhecida como o Segundo Massacre Quaternário. Vale assistir para matar a saudade de Panem e descobrir as origens sombrias do universo que conquistou uma legião de fãs.

Já no terreno das séries, **Blade Runner 2099** chega com nota 5.4/10. Cora, uma fugitiva que se tornou Blade Runner, une forças com Olwen, uma replicante à beira da morte, para caçar um fugitivo numa Los Angeles renascida. Juntas, descobrem uma verdade que ameaça destruir a sua frágil cidade. Vale assistir pela ambientação cyberpunk de tirar o fôlego e pelas duplas improváveis que sempre rendem boas histórias.

E se você curte ficção científica com pegada filosófica, **Fool Night** é a pedida certa com nota 8.8/10 — a maior do ranking! Em um futuro sem sol no qual os humanos viram plantas para produzir oxigênio, um jovem desesperado passa pela transformação e descobre uma conspiração. Vale assistir pela premissa bizarramente original e pelos ganchos que fazem você querer o próximo episódio na hora.

Fechando a lista, **Casadas e Caçadoras** entrega mistério com nota 6.9/10. Sophie troca a Nova Inglaterra pelo leste do Texas e cai na órbita magnética de uma socialite rica — onde um grupo de donas de casa esconde segredos mortais. Vale assistir pela mistura de drama de espionagem com aquela fofoca de condomínio que a gente ama odiar. Boa maratona!

👁 8 visualizacoes