O Teatro Américo Alvarez se prepara para receber o espetáculo de Teatro juvenil “Filho da Mãe”, nesta sexta-feira (27), às 18h, com acesso gratuito. A produção – apresentado pela Blasfêmea Teatro Company – busca debater a espetacularização da violência e o genocídio da juventude negra e periférica através do olhar de uma mãe que perde seu filho para a violência.
Com duração de 50 minutos, a encenação é ambientada em uma comunidade fictícia de Manaus. E tem como personagem principal, uma mulher que, após perder o filho, se vê atravessada pelo luto e pela busca de resistir à tentativa de reduzi-lo à estatística.
Com linguagem poética e crítica, a obra denuncia o genocídio da juventude negra e periférica. “Ao transformar o palco em espaço de denúncia, amplia esses atravessamentos para além de uma única mulher como tantas outras mulheres marcadas pela perda de seus filhos e questiona quem lucra com a repetição dessas histórias. O objetivo do espetáculo é provocar reflexão crítica sobre essa violência, a partir do olhar sensível e potente de uma mãe em luto. Mais do que denunciar, o espetáculo reivindica a ampliação das vozes de mães que resistem ao apagamento e à redução de seus filhos a estatísticas”, explica Victoria Müller, diretora do espetáculo.
“Faremos também uma circulação nas escolas das Zonas Leste e Norte de Manaus, somente para alunos da rede pública. E a apresentação no Teatro Américo Alvarez é uma parceria com as mostras de teatro MITO, coordenado pela professora Annie Martins. E a Mostra FISSURA, é coordenada pelo professor Wellington Dias”, explica a diretora.
O espetáculo é um projeto contemplado pela Lei Aldir Blanc de Fomento à Cultura – segundo ciclo – através do edital 09/2025 Multilinguagens da PNAB Amazonas, e Ministério da Cultura.
Sobre a Companhia de Teatro
Criada em 2023 com a intenção de trazer narrativas femininas amazônidas, a Blasfêmea Teatro Company surge para compartilhar através de experiências e vivências de mulheres nortistas e denunciar as violências vividas por elas ao longo da vida. Com uma equipe inteiramente composta por mulheres, o nosso objetivo é enaltecer o fazer artístico das mulheres na nossa região.
Ficha Técnica:
Direção Geral: Victória Müller
Assistente de Direção: Lannah Braga
Produção Executiva: Lannah Braga
Assistente de Produção: Taís Vieira
Desenho de Luz: Lannah Braga
Sonoplastia: Thays Mendonça
Figurino: Victória Müller
Cenografia: Victória Müller
Atriz: Anna Angelo
Design: Gaby Garcia
Social Media: Camilly Moraes
Registro Audiovisual: Carina Maia
Interprete de LIBRAS: Lilianne Araújo
Assessoria de Imprensa: Alessandra Vieira
Dramaturgia: Anna Ângelo e Victória Müller
Realização: Blasfêmea Teatro Company
Serviço
O que é: Estreia do espetáculo de Teatro juvenil “Filho da Mãe”
Data: 27 de novembro
Horário: 18h
Duração: 50 min
Local:Teatro Américo Alvarez (teatro dos estudantes da UEA)
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