A dúvida sobre a necessidade de retirar a prótese de mama após dez anos é tema de discussão entre pacientes. O cirurgião plástico Dr. Fabio Naccache explica o que realmente pesa na hora de decidir entre manter, trocar ou retirar as próteses.

Segundo o especialista, a decisão não deve ser tomada apenas com base no tempo de uso do implante, mas a partir da avaliação de cada caso.

A orientação é que a paciente converse com um cirurgião plástico para avaliar as opções disponíveis: manter, trocar ou retirar as próteses.

Fonte: Jovem Pan

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