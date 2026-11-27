Governo Lula confirma Trabuco como ministro da Fazenda; Alcolumbre elogia escolhaApós o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmar Luiz Carlos Trabuco como futuro ministro da Fazenda, o atual titular da pasta, Dario Durigan, afirmou nesta quinta-feira (26) ter “convicção” de que o sucessor conduzirá o país com “seriedade e ética”.“Um país caminha bem quando conduzido com seriedade e ética. Assim foi com o ministro Fernando Haddad, tem sido comigo e tenho convicção que será com o futuro ministro Trabuco. Desejo um bom trabalho pelo nosso Brasil. Conte comigo e com toda a minha equipe em sua chegada”, afirmou Durigan.Durigan na portaria do Ministério da Fazenda, Brasília – DFWashington Costa/MFO governo anunciou nesta quinta-feira que Trabuco, presidente do Conselho de Administração do Bradesco, comandará o Ministério da Fazenda a partir de 2027. Ele é o primeiro nome confirmado para o novo governo de Lula.Trabuco esteve com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Palácio da Alvorada. Depois do encontro, a Secretaria de Comunicação da Presidência da República divulgou uma nota confirmando o nome do presidente do Conselho de Administração do Bradesco no cargo.Presidente do Conselho de Administração do banco,Trabuco é um dos nomes do mercado financeiro com quem Lula tem maior proximidade.O executivo, de 75 anos, é próximo do presidente e tem bom trânsito entre integrantes do governo, empresários e representantes do mercado financeiro.Na montagem do novo governo, o nome de Trabuco ganhou força nos bastidores após se encontrar, fora da agenda, com o presidente Lula na última segunda-feira (23).O presidente tem reclamado da reação do mercado diante da demora em escolher os nomes da nova equipe econômica e da reação dos investidores ao ajuste proposto no Plano Moretti.Desde 2023, o executivo é membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, o Conselhão, um fórum de caráter consultivo do governo que reúne empresários, executivos, acadêmicos e representantes da sociedade civil.Lula costuma recorrer a esse grupo para discutir a conjuntura político-econômica e manter aberto o diálogo com os setores nele representados.Luiz Carlos Trabuco será o ministro da Fazenda no quarto mandato do presidente LulaJornal Nacional/ Reprodução