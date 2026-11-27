A vitória do São Paulo sobre o Remo só veio no fim. Com gol de Ryan Francisco Rodrigues dos Santos Silva, o placar nesta quinta-feira (26), no MorumBis, em São Paulo, foi de 3 a 1, pela 37ª rodada do Brasileirão.

Jonathan Calleri colocou o São Paulo em vantagem aos 39 minutos do primeiro tempo.

O empate do Remo veio aos 10 minutos do segundo tempo, com Gabriel Poveda, após assistência de Glaybson Yago Souza Lisboa. Ryan Francisco Rodrigues dos Santos Silva, que tinha entrado 20 minutos antes, pôs o São Paulo na frente aos 42: 2 a 1. Nos acréscimos do segundo tempo, Jonathan Calleri fez 3 a 1, após assistência de Damian Bobadilla. Foi o segundo dele no jogo.

Nas finalizações, houve equilíbrio: 8 do São Paulo e 6 do Remo. No alvo, foram 4 do São Paulo e 1 do Remo. A posse de bola foi do São Paulo, com 63%.

A vitória leva o São Paulo a 48 pontos. O Remo permanece com 32 pontos. A vitória encerra uma sequência de cinco jogos sem vencer do São Paulo.

O São Paulo enfrenta o Atlético-PR na quarta-feira (2/12). O Remo volta a campo na quarta-feira (2/12), contra o Corinthians.

Ficha do jogo

Placar: São Paulo 3 x 1 Remo

São Paulo 3 x 1 Remo Gols: Jonathan Calleri (39′, São Paulo); Gabriel Poveda (55′, Remo); Ryan Francisco Rodrigues dos Santos Silva (87′, São Paulo); Jonathan Calleri (90+5′, São Paulo)

Jonathan Calleri (39′, São Paulo); Gabriel Poveda (55′, Remo); Ryan Francisco Rodrigues dos Santos Silva (87′, São Paulo); Jonathan Calleri (90+5′, São Paulo) Competição: Campeonato Brasileiro de 2026 (37ª rodada)

Campeonato Brasileiro de 2026 (37ª rodada) Arbitragem: Bruno Arleu

Matéria produzida automaticamente com dados da partida.