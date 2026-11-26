A falta de energia elétrica atingiu Manaus e municípios do interior do Amazonas, na tarde desta quinta-feira (26), causou transtornos no comércio, no transporte por aplicativo e no trânsito. A interrupção afetou o funcionamento de shoppings, supermercados e semáforos em diferentes pontos da capital.

Em shoppings de Manaus, lojistas precisaram interromper as vendas devido à falta de energia e à indisponibilidade dos sistemas de pagamento. Na zona oeste, lojas de outro shopping também suspenderam as atividades.

Nos supermercados, a ocorrência provocou filas nos caixas. Durante o apagão, pagamentos por cartão ainda eram realizados, enquanto o PIX apresentou instabilidade. A interrupção da internet, registrada em diferentes operadoras, também dificultou o acesso a serviços digitais.

Transporte por aplicativo é afetado

Motoristas de aplicativo enfrentaram dificuldades para trabalhar devido à instabilidade na conexão com a internet, que comprometeu o funcionamento das plataformas e o recebimento de corridas.

Congestionamentos

A interrupção no fornecimento de energia também afetou o trânsito em Manaus. Com semáforos desligados, motoristas enfrentaram congestionamentos em diferentes vias da cidade.

Na avenida Brasil, no bairro Compensa, militares e servidores públicos do Serviço Móvel de Urgência e Emergência auxiliaram na organização do fluxo de veículos até a chegada de agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU).

Falha no Sistema Interligado Nacional

O fornecimento de energia elétrica foi restabelecido na noite desta quinta-feira. Segundo a Âmbar Energia, 100% da carga interrompida foi recuperada, concluindo o processo de recomposição do sistema elétrico no estado.

Os consumidores que ainda estiverem sem energia elétrica em suas residências ou estabelecimentos devem entrar em contato com a concessionária pelos canais oficiais de atendimento para que as equipes possam verificar cada ocorrência.

O apagão teve início às 15h35, no horário de Manaus, após o desligamento das linhas de transmissão de 500 kV Jurupari/Oriximiná C1 e C2. Às 16h40, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) autorizou o início da recomposição do sistema.

A empresa esclareceu que a ocorrência não teve origem na rede de distribuição, mas foi consequência de uma falha no sistema elétrico interligado.

O Ministério de Minas e Energia e a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) acompanharam as ações para o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica.

As causas da ocorrência estão sendo apuradas pelos órgãos responsáveis.