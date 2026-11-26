O governador Roberto Cidade entregou, no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Dr. João Lúcio Pereira Machado, na zona leste de Manaus, nesta quinta-feira (26/11), a primeira etapa da modernização do Complexo Hospitalar Leste (CHL), com um novo espaço que passa a funcionar com o sistema Fast Track (via rápida). O sistema organiza o fluxo de pacientes conforme a classificação de risco e agiliza o atendimento dos casos de menor complexidade. A estrutura conta com área de triagem e classificação de risco, sala de espera, quatro consultórios médicos, sala de medicação, espaço de apoio e banheiros adaptados.

Durante a entrega, o governador Roberto Cidade afirmou que a implantação do modelo integra as ações de modernização da rede estadual de saúde realizadas em sua gestão.

“Hoje o Complexo Hospitalar Leste, o João Lúcio avança em mais uma etapa, e eu tenho certeza de que quem ganha com isso é a população do Amazonas. Desde quando assumi, nós priorizamos a saúde. Nós vamos entregar em torno de 27 unidades de saúde na cidade de Manaus ampliadas, reformadas e equipadas, otimizando o atendimento na saúde. O que foi possível ser feito, nós fizemos e vamos continuar fazendo. Tenho certeza de que esse legado de poucos meses, a população vai enxergar nos próximos anos”, declarou o governador Roberto Cidade.

Atendimento mais ágil e organizado

O Fast Track utiliza o Sistema Manchester de Classificação de Risco para direcionar os pacientes conforme a gravidade dos sintomas. Os classificados nas cores azul e verde, de menor complexidade, são atendidos nos consultórios da recepção, onde podem receber avaliação médica e medicação sem precisar acessar as áreas internas do hospital. Já os casos amarelos e laranjas são encaminhados aos setores específicos do pronto-socorro.

Os quatro consultórios atendem às áreas de clínica geral; cirurgia de cabeça e pescoço e bucomaxilofacial; ortopedia e politrauma; e oftalmologia.

Segundo a diretora do HPS João Lúcio, Vera Lúcia, a mudança também permite separar o atendimento espontâneo daquele realizado a pacientes que chegam por ambulâncias, organizando o fluxo desde a entrada da unidade.

“Nós tínhamos uma recepção única, onde a nossa demanda de ambulância e a nossa demanda espontânea eram uma única entrada. Com o modelo Fast Track, a nossa demanda espontânea será atendida nesta recepção, e assim a gente vai conseguir, dentro dessa prerrogativa, descentralizar os pacientes da ambulância”, reforçou a diretora.

Fast Track chega a 13 unidades estaduais

Com a implantação no João Lúcio, o sistema passa a funcionar nos três grandes hospitais e prontos-socorros da rede estadual, além de oito Serviços de Pronto Atendimento (SPAs) e duas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), totalizando 13 unidades.

O modelo já funciona nos hospitais e prontos-socorros 28 de Agosto e Dr. Aristóteles Platão Bezerra de Araújo; nos SPAs Eliameme Mady, Dr. José Lins, Chapot Prevost, Alvorada, Danilo Corrêa, Joventina Dias, São Raimundo e Zona Sul; e nas UPAs José Rodrigues e Campos Salles.

De acordo com o secretário de Estado de Saúde, Luiz Saraiva, a separação dos fluxos permite priorizar os pacientes em estado grave, sem que casos de menor complexidade disputem o mesmo espaço de atendimento.

“Até pouco tempo atrás, o paciente que chegava com problemas simples de saúde iria estar na mesma esteira de atendimento de um paciente politraumatizado. Hoje ele chega nessa estrutura nova, ampla, onde ele vai ser atendido, classificado, vai ser atendido por um médico e ir pra casa direto. Então é um benefício enorme. Isso é fruto do trabalho da Secretaria de Estado de Saúde e do Governo do Estado do Amazonas”, explicou o secretário.

Modernização do Complexo Hospitalar Leste

A nova recepção é a primeira etapa das intervenções no HPS João Lúcio. A segunda fase prevê um setor de politrauma com 13 leitos e estruturas de apoio. Já a terceira contempla uma nova área de observação, com 30 leitos. Juntas, as duas etapas vão acrescentar 43 leitos à unidade.

As obras dão continuidade às melhorias entregues em fevereiro deste ano, quando o hospital recebeu um novo Centro Cirúrgico, a Unidade de Hemodinâmica e o setor de Ressonância Magnética. A unidade também passou a contar com o primeiro equipamento de ressonância magnética de tecnologia 3 Tesla da rede estadual, que produz imagens de alta resolução e amplia a capacidade de diagnóstico em diferentes especialidades.