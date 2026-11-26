A 325ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus (CAS), realizada na manhã desta quinta-feira (26), por videoconferência, aprovou 56 projetos industriais e de serviços que representam investimentos estimados em R$ 1,319 bilhão, faturamento projetado de R$ 7,55 bilhões e potencial de geração de 1.505 novos postos de trabalho.

O quarto encontro do colegiado neste ano foi presidido pelo ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Márcio Fernando Elias Rosa, e contou com a participação do superintendente da Suframa, Leopoldo Augusto Melo Montenegro Junior, além de conselheiros, autoridades políticas e representantes de entidades de classe.

Do total de projetos aprovados, 24 são destinados à implantação de novos empreendimentos industriais e de serviços, com previsão de R$ 415,96 milhões em investimentos, faturamento estimado em R$ 1,76 bilhão e potencial de geração de 661 empregos. Outros 32 projetos estão relacionados à diversificação, atualização e inclusão de produtos, incluindo relógios de uso pessoal, com investimentos previstos de R$ 904,42 milhões, faturamento estimado em R$ 5,79 bilhões e possibilidade de criação de 844 postos de trabalho.

Os números foram atualizados após a aprovação de uma matéria extrapauta, referente ao projeto técnico-econômico de implantação da empresa Mur Indústria Sustentável Ltda. A proposição não constava da pauta originalmente distribuída porque sua análise técnica foi concluída após o fechamento e a disponibilização do documento oficial. A empresa atuará na prestação de serviços de locação de imóveis próprios para empresas industriais, com investimentos totais de R$ 9,22 milhões, integralmente com recursos próprios, faturamento anual estimado em R$ 2,76 milhões e previsão de seis empregos.

Entre os destaques da reunião estão os subsetores Eletroeletrônico, Bens de Informática e Plástico. No conjunto das 14 proposições de aprovação de projetos industriais e de serviços, sendo 13 iniciativas de implantação e uma de diversificação, estão previstos R$ 376,07 milhões em investimentos e a criação potencial de 420 empregos.

Além das matérias relacionadas aos empreendimentos industriais e de serviços, os conselheiros aprovaram a proposta de alteração da Resolução CAS nº 500/2026, que prevê a inclusão de novas atividades nas Zonas Residencial e Comercial e de Serviços em áreas sob jurisdição da Suframa.

Entre as mudanças propostas estão a autorização para instalação de unidades de saúde públicas ou privadas na Zona Residencial e a divisão da Zona Comercial e de Serviços em três subzonas, contemplando atividades industriais, institucionais e, desde que compatíveis com as atividades adjacentes, habitacionais. A aprovação ficou condicionada à análise jurídica do MDIC. Caso não sejam identificadas ressalvas, a alteração estará aprovada. Havendo apontamentos, a matéria deverá retornar à pauta de uma próxima reunião.

A pauta também incluiu a comunicação da aprovação de projeto técnico-econômico simplificado da Associação dos Servidores da Suframa (Asframa), voltado ao ordenamento ambiental e ao desenvolvimento de atividades de turismo ecológico na área denominada Cachoeira da Asframa.

Durante a reunião, o superintendente da Suframa informou que haverá mais um encontro do CAS antes do fim do ano, em razão da necessidade de adequações normativas relacionadas à reforma tributária. O ministro manifestou interesse em participar presencialmente de um evento promovido pela Suframa, no dia 11 de dezembro, no auditório da Autarquia, para discutir aspectos gerais da reforma tributária.

No encerramento do encontro, o ministro ressaltou o esforço do governo federal para acelerar a análise dos Processos Produtivos Básicos (PPBs) relacionados à Zona Franca de Manaus. Segundo o ministro, atualmente existem 36 pleitos em análise, dos quais 24 já ultrapassaram o prazo regulamentar. Ele lembrou que o volume de processos pendentes chegou a superar 70 e destacou o compromisso de reduzir o passivo. “Não vou prometer zerar, mas queremos reduzir o número de PPBs analisados para números mais aceitáveis”, afirmou Márcio Elias.

Confiança e desenvolvimento

Para o superintendente da Suframa, Leopoldo Montenegro, os resultados da 325ª Reunião do CAS reforçam a capacidade da Zona Franca de Manaus de atrair investimentos e ampliar sua matriz produtiva. “A aprovação de 56 projetos, dos quais 24 destinados à implantação de novos empreendimentos, demonstra a confiança do setor produtivo na Zona Franca de Manaus e evidencia o potencial de expansão e diversificação da nossa economia. Mais do que aprovar investimentos, estamos criando condições para a geração de emprego e renda, o fortalecimento das cadeias produtivas e a ampliação da competitividade industrial. Nosso compromisso é continuar trabalhando para que a Zona Franca de Manaus seja cada vez mais atrativa, moderna e competitiva, consolidando sua importância para o desenvolvimento da Amazônia e do Brasil”, destacou Montenegro.