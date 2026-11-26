IPCA-15 fica em 0,22% em novembroO Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerado a inflação oficial do país, subiu 0,22% na prévia de outubro. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (26) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).➡️ O IPCA-15 de novembro considera os preços coletados entre 15 de outubro a 16 de novembro de 2026. A variação mostra quanto eles subiram ou caíram em relação ao período anterior, de 116 de setembro a 14 de outubro de 2026.🗒️Tem alguma sugestão de reportagem? Mande para o g1O maior impacto no indicador neste mês veio do grupo Alimentação e Bebidas, que registrou alta de 1,51%. A alimentação em casa foi a principal responsável pelo avanço do grupo: os preços subiram 2,02%, após uma alta de 1,01% no mês anterior.⬆️ Entre os destaques de alta, estão:🍅 tomate (38,92%);🧅 cebola (17,43%);🥩 carnes (3,65%); e🍚 arroz (3,38%).⬇️ Já entre as maiores quedas, se destacam:🥒 pepino (-15,40%);🥗 abobrinha (-13,39%);🥭 manga (-8,10%); e🍈 melão (-6,76%).A alimentação fora de casa, por sua vez, desacelerou: foi de 0,56% em outubro para 0,28% em novembro, com o lanche passando de 0,66% para 0,33% e a refeição, de 0,61% para 0,21%.O que subiu e o caiu em novembro?Alimentos que mais encareceramTomate: 38,92%Cebola: 17,43%Pimentão: 12,87%Mamão: 9,77%Limão: 8,75%Coentro: 4,73%Capa de filé: 4,72%Lagarto comum: 4,58%Patinho: 4,49%Filé-mignon: 4,32%Chã de dentro: 4,27%Contrafilé: 4,10%Laranja-baía: 4,08%Banana-maçã: 3,95%Alcatra: 3,86%Costela: 3,82%Acém: 3,74%Açúcar cristal: 3,70%Peixe-dourada: 3,58%Mandioca (aipim): 3,56%Alimentos que mais baratearamPepino: -15,40%Abobrinha: -13,39%Manga: -8,10%Melão: -6,76%Cenoura: -5,28%Morango: -5,06%Peixe-anchova: -4,42%Colorau: -4,30%Peixe-castanha: -3,89%Abacate: -3,54%Bacalhau: -3,46%Banana-da-terra: -3,09%Peixe-sardinha: -2,35%Batata-inglesa: -2,33%Peixe-cação: -1,87%Leite longa vida: -1,84%Repolho: -1,65%Polpa de fruta (congelada): -1,55%Linguiça: -1,44%Açaí (emulsão): -1,42%Preço do tomate disparou em PiracicabaClaudia Assencio/g1