IPCA-15 fica em 0,22% em novembro
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerado a inflação oficial do país, subiu 0,22% na prévia de outubro. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (26) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
➡️ O IPCA-15 de novembro considera os preços coletados entre 15 de outubro a 16 de novembro de 2026. A variação mostra quanto eles subiram ou caíram em relação ao período anterior, de 116 de setembro a 14 de outubro de 2026.
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O maior impacto no indicador neste mês veio do grupo Alimentação e Bebidas, que registrou alta de 1,51%. A alimentação em casa foi a principal responsável pelo avanço do grupo: os preços subiram 2,02%, após uma alta de 1,01% no mês anterior.
⬆️ Entre os destaques de alta, estão:
🍅 tomate (38,92%);
🧅 cebola (17,43%);
🥩 carnes (3,65%); e
🍚 arroz (3,38%).
⬇️ Já entre as maiores quedas, se destacam:
🥒 pepino (-15,40%);
🥗 abobrinha (-13,39%);
🥭 manga (-8,10%); e
🍈 melão (-6,76%).
A alimentação fora de casa, por sua vez, desacelerou: foi de 0,56% em outubro para 0,28% em novembro, com o lanche passando de 0,66% para 0,33% e a refeição, de 0,61% para 0,21%.
O que subiu e o caiu em novembro?
Alimentos que mais encareceram
Tomate: 38,92%
Cebola: 17,43%
Pimentão: 12,87%
Mamão: 9,77%
Limão: 8,75%
Coentro: 4,73%
Capa de filé: 4,72%
Lagarto comum: 4,58%
Patinho: 4,49%
Filé-mignon: 4,32%
Chã de dentro: 4,27%
Contrafilé: 4,10%
Laranja-baía: 4,08%
Banana-maçã: 3,95%
Alcatra: 3,86%
Costela: 3,82%
Acém: 3,74%
Açúcar cristal: 3,70%
Peixe-dourada: 3,58%
Mandioca (aipim): 3,56%
Alimentos que mais baratearam
Pepino: -15,40%
Abobrinha: -13,39%
Manga: -8,10%
Melão: -6,76%
Cenoura: -5,28%
Morango: -5,06%
Peixe-anchova: -4,42%
Colorau: -4,30%
Peixe-castanha: -3,89%
Abacate: -3,54%
Bacalhau: -3,46%
Banana-da-terra: -3,09%
Peixe-sardinha: -2,35%
Batata-inglesa: -2,33%
Peixe-cação: -1,87%
Leite longa vida: -1,84%
Repolho: -1,65%
Polpa de fruta (congelada): -1,55%
Linguiça: -1,44%
Açaí (emulsão): -1,42%
Preço do tomate disparou em Piracicaba
Claudia Assencio/g1
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