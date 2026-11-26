Entre as matérias que iniciaram tramitação na quarta-feira (25), na Pauta Ordinária da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), destacam-se duas propostas de autoria do deputado estadual Daniel Almeida (Avante), voltadas à proteção ambiental e ao aperfeiçoamento da gestão de resíduos sólidos no estado. As iniciativas têm como foco o tratamento adequado de rejeitos e a redução do descarte irregular de plásticos.

Uma das propostas é o Projeto de Lei nº 644/2026, que altera a Lei nº 4.457, de 12 de abril de 2017, para incluir expressamente o tratamento ambientalmente adequado de lixiviados — líquido contaminante gerado pela decomposição de resíduos sólidos, conhecido popularmente como chorume — entre os objetivos da Política Estadual de Resíduos Sólidos do Amazonas.

Segundo o parlamentar, a medida busca fortalecer o controle ambiental sobre aterros e áreas de destinação final de resíduos, prevenindo a contaminação do solo, dos lençóis freáticos e dos rios da região.

Na mesma pauta, Daniel Almeida também apresentou o Projeto de Lei nº 645/2026, que dispõe sobre a obrigatoriedade de tampas fixas em garrafas PET de bebidas comercializadas no Amazonas. A proposta busca evitar que as tampas plásticas se separem das embalagens e sejam descartadas de forma inadequada em ruas, igarapés e rios, além de facilitar a reciclagem e reduzir os impactos ambientais dos resíduos plásticos sobre a fauna e os recursos hídricos do estado.

As duas proposituras cumpriram, nesta quarta-feira, a primeira das três reuniões ordinárias previstas para o prazo de tramitação em pauta. Durante esse período, os demais parlamentares podem apresentar emendas antes de os projetos seguirem para análise das comissões técnicas da Casa.

Orçamento anual para 2027

Além dessas matérias, encerra-se nesta quarta-feira (25/11) o prazo de tramitação, por cinco reuniões ordinárias, do Projeto de Lei nº 618/2026, originado da Mensagem Governamental nº 86/2026, que estima a receita e fixa a despesa do Estado para o exercício financeiro de 2027.

Com isso, esta quarta-feira é o último dia para que os deputados estaduais apresentem emendas ao Projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA).

Na sequência, a matéria seguirá para a Comissão de Assuntos Econômicos e Finanças da Assembleia Legislativa, onde será analisada e receberá parecer da relatora, deputada estadual Alessandra Campelo (PSD). A apreciação final em plenário deverá ocorrer até 16 de dezembro de 2026.

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