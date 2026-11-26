O general-coronel Yuriy Grekhov, vice-comandante das Forças Aeroespaciais da Rússia, foi preso sob suspeita de corrupção. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (26).
De acordo com o que foi apurado, Grekhov ocupava desde 2021 o cargo responsável pelo armamento de uma das principais estruturas militares russas.
A prisão do general-coronel acontece em meio à atuação das Forças Aeroespaciais, uma das principais estruturas militares do país.
Fonte: Jovem Pan
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