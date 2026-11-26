O Largo de São Sebastião, no Centro Histórico de Manaus, recebe nesta sexta-feira (27/11), a partir das 17h, o encerramento do 2º Festival do Beiradão do Amazonas, com shows gratuitos de artistas e bandas de diferentes gerações. A noite também contará com os DJs Surubim e Zion nos intervalos e marcará a inauguração do Palco Teixeira do Amazonas, em homenagem ao saxofonista Teixeira de Manaus, um dos precursores do ritmo.

A festa começa com a Quadrilha Beiradão, seguida por Chicão do Sax, Banda Surubim, Lairton da Guitarra, China e os Astronautas, Banda ZS4, Berg Guerra, Pinta Cuia e A Bicha do Beiradão. Ricarth Donnã encerra a noite, com apresentação prevista para as 23h.

Marcado pela presença do saxofone, o beiradão tem suas raízes nas festas populares e nas comunidades ribeirinhas do Amazonas. O encontro no Largo celebra essa trajetória e a diversidade de músicos e intérpretes que mantêm o ritmo vivo na cena cultural.

Para o produtor cultural Paulo Moura, um dos organizadores, a homenagem a Teixeira de Manaus reconhece sua contribuição para a música amazonense.

“Na sexta-feira, vamos reunir diferentes gerações no Largo de São Sebastião e inaugurar o Palco Teixeira do Amazonas, em homenagem a Teixeira de Manaus, que ajudou a construir a identidade musical do beiradão e abriu caminhos para tantos artistas. É uma forma de reconhecer esse legado e manter viva sua contribuição para a cultura do Amazonas”, destaca Paulo Moura.

O legado de Teixeira de Manaus

Rudeimar Soares Teixeira ficou conhecido artisticamente como Teixeira de Manaus. O saxofonista e vocalista tornou-se um dos principais nomes da música popular amazonense e um dos precursores do beiradão, que ganhou espaço nas festas às margens dos rios da Amazônia.

Com o saxofone como marca registrada, combinou ritmos como carimbó, merengue, cumbia, forró e xote. Alcançou projeção nacional nas décadas de 1970 e 1980 e recebeu um Disco de Ouro em 1983, pela venda de mais de 100 mil cópias. Entre seus sucessos estão “Deixa Meu Sax Entrar”, “Lambada pra Dançar” e “Vamos Cumbiar”.

O músico morreu em 18 de janeiro de 2024, aos 79 anos, deixando um legado que segue como referência para artistas e para a preservação da identidade musical do Amazonas.

Beiradão como patrimônio cultural

Os shows encerram cinco dias de atividades iniciadas na segunda-feira (23/11), com música, cinema, homenagens e ações formativas em Manaus e Manacapuru.

O beiradão é reconhecido como patrimônio cultural de natureza imaterial do Amazonas pela Lei Estadual nº 6.448, de 22 de setembro de 2023. Em 2024, a Lei Estadual nº 6.797 instituiu o dia 3 de outubro como Dia Estadual do Beiradão.

Na primeira edição, realizada em agosto de 2025, mais de 8 mil pessoas passaram pelo Largo de São Sebastião, segundo a organização.

Para acompanhar as atualizações do festival, o público pode acessar o perfil oficial no Instagram: @festivaldobeiradaodoamazonas.

Confira a programação:

17h às 17h30 – Quadrilha Beiradão

17h40 às 18h10 – Chicão do Sax

18h20 às 18h50 – Banda Surubim

19h às 19h30 – Lairton da Guitarra

19h40 às 20h10 – China e os Astronautas

20h20 às 20h50 – Banda ZS4

21h às 21h30 – Berg Guerra

21h40 às 22h10 – Pinta Cuia

22h20 às 22h50 – A Bicha do Beiradão

23h às 23h30 – Ricarth Donnã

Nos intervalos: DJs Surubim e Zion