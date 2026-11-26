Presidente da França, Emmanuel Macron, em coletiva de imprensa no Catar em 21 de outubro de 2026.REUTERS/Benoit Tessier/PoolO governo brasileiro criticou, nesta quinta-feira (26), declarações do presidente da França, Emmanuel Macron, que chamou a carne brasileira de “dopada” e comemorou restrições impostas pela União Europeia à importação de produtos do Brasil.Em nota, o governo afirmou que as declarações, feitas na quarta-feira (25), disseminam desinformação e contrariam evidências técnicas e científicas sobre a produção de proteína animal no país.O comunicado também questiona as restrições sanitárias impostas pela União Europeia e afirma que o Brasil poderá recorrer a instrumentos para defender os interesses de produtores e exportadores brasileiros.Segundo o governo, o Brasil fornece proteína animal à União Europeia há décadas e atualmente exporta carnes para 177 mercados.Agora no g1A nota destaca ainda que uma auditoria europeia recente apresentou conclusões favoráveis sobre as cadeias de produção avícola e apícola brasileiras, o que, segundo o governo, reforça a segurança do sistema de controle sanitário do país.O governo também defendeu as exigências ambientais aplicadas à produção agropecuária brasileira. Como exemplo, citou a obrigação legal de preservar vegetação nativa em até 80% da área de propriedades rurais, além do uso de uma matriz energética predominantemente renovável.Críticas às restrições europeiasNa nota, o governo brasileiro afirma estar preocupado com o que considera uma motivação política por trás das restrições sanitárias impostas pela União Europeia.Segundo o comunicado, essas medidas estariam sendo utilizadas para proteger o mercado europeu da concorrência brasileira.O governo argumenta que o uso de restrições sanitárias para fins protecionistas contraria as regras da Organização Mundial do Comércio (OMC) e o espírito do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia.O comunicado também aponta um desequilíbrio nas concessões negociadas entre os dois blocos.Brasil cobra revisão de posicionamento da FrançaApesar das críticas, o governo brasileiro reafirmou a importância da parceria estratégica com a França e pediu que o governo francês reavalie seu posicionamento com base em evidências científicas.O Brasil também defendeu que a relação entre os dois países seja pautada pelo respeito mútuo e pela reciprocidade, mesmo diante de pressões protecionistas.Ao final do comunicado, o governo afirmou que se reserva o direito de utilizar os instrumentos disponíveis para proteger os interesses dos produtores e exportadores brasileiros.A nota não detalha quais medidas poderão ser adotadas.Veja a nota na íntegraO governo brasileiro lamenta as declarações do Presidente da República Francesa, Emmanuel Macron, em 25 de novembro, nas quais se referiu à carne brasileira como “dopada” e celebrou restrições da União Europeia à importação de produtos do Brasil. Tais declarações disseminam desinformação e contrariam as evidências técnicas e científicas amplamente disponíveis sobre a produção de proteína animal no Brasil.Há décadas, o Brasil tem sido fornecedor seguro de proteína animal à União Europeia e exporta carnes para 177 mercados. O rigor de seu sistema de controle sanitário foi corroborado pelas conclusões favoráveis da recente auditoria europeia das cadeias avícola e apícola. A produção brasileira observa, ademais, exigências ambientais frequentemente mais rigorosas que as europeias, entre as quais a obrigação legal de preservar vegetação nativa em até 80% da área das propriedades rurais, e beneficia-se de uma matriz energética predominantemente renovável.Preocupa ao governo brasileiro a clara natureza política das restrições sanitárias atualmente impostas pela União Europeia ao Brasil. A instrumentalização dessas medidas para fins protecionistas contraria as regras da OMC e o espírito do Acordo MERCOSUL-União Europeia, em evidente desequilíbrio das concessões negociadas.Ao reafirmar a importância atribuída à parceria estratégica com a França, o governo brasileiro insta o governo francês a revisitar seu posicionamento à luz das evidências científicas. Ressalta que, diante de pressões protecionistas, devem prevalecer os melhores interesses do relacionamento bilateral, sempre pautado pelo respeito mútuo e pela reciprocidade. O governo brasileiro reserva-se ao direito de recorrer aos instrumentos de que dispõe para defender os interesses legítimos de seus produtores e exportadores.