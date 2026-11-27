Foto de 19 de novembro de 2025 mostra a fachada do prédio do Banco de Brasília (BRB)
Joédson Alves/Agência Brasil
O banco BTG Pactual informou nesta sexta-feira (27) que constituiu um fundo de investimentos para comprar até R$ 1,5 bilhão em créditos consignados contratados por servidores do Distrito Federal junto ao BRB.
A operação foi revelada pelo UOL e confirmada pelo banco em um esclarecimento endereçado à Bolsa de Valores de São Paulo (B3) e à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
➡️ Se a transação for concluída, o BRB poderá receber a “quitação” desses empréstimos de forma antecipada, das mãos do BTG Pactual.
➡️Operações desse tipo costumam ser feitas com deságio – ou seja, o BRB venderia o crédito de até R$ 1,5 bilhão, mas receberia um valor menor. O percentual desse deságio não foi divulgado.
➡️Se os créditos forem vendidos, o BRB deixa de ser o credor dos contratos, e o desconto na folha de pagamentos dos servidores do DF passa a ser remetido diretamente ao BTG Pactual.
Segundo o documento, a operação não garante que o BTG compre a íntegra desses créditos, e nem os contratos a serem assinados no futuro.
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Nesse caso, o fundo do BTG terá apenas o “direito de preferência” sobre esses créditos, mas poderá recusar a compra.
“A aquisição de carteiras de crédito é atividade corriqueira do BTG Pactual, inserida no curso normal de seus negócios e alinhada à sua estratégia de geração de valor para a Companhia e seus acionistas, não configurando ato ou fato relevante nos termos da Resolução CVM nº 44/21”, diz o BTG Pactual.
CVM suspende BRB que não pode negociar ações em bolsa
No começo da semana, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) suspendeu o registro do Banco de Brasília (BRB) como companhia aberta.
Com isso, e até regularizar o registro, o BRB fica impedido de negociar ações em bolsa, entre outras restrições.
➡️O motivo: como companhia aberta, o BRB tem a obrigação legal de divulgar balanços trimestrais – o que não acontece há um ano, segundo a própria CVM.
A divulgação dos balanços está suspensa desde que a operação Compliance Zero, da Polícia Federal, revelou suspeitas de crimes envolvendo o Banco Master, de Daniel Vorcaro.
Entre as negociações fraudulentas, estava a tentativa do BRB de comprar o Master, entre 2024 e 2025.
O BRB negocia na B3 com os “tickers” (identificadores) BSLI3 e BSLI4, para ações ordinárias e preferenciais, respectivamente.
Em 19 de novembro – último dia em que o BRB foi listado na bolsa –, as ações eram negociadas a R$ 1,89 e R$ 1,95, respectivamente. Em um ano, os papéis perderam cerca de 75% do valor de mercado.
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