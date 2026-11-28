George Russell conquistou a pole position do GP do Catar na tarde deste sábado (28), e garantiu uma dobradinha da Mercedes na primeira fila ao superar seu companheiro, Andrea Kimi Antonelli, que terminou em segundo. A volta de 1m21s695 ainda deixou o piloto inglês à frente do compatriota Lando Norris na terceira posição. Entre os brasileiros, Gabriel Bortoleto ficou em 13º, e Rafael Câmara larga em 18º após levar punição depois da classificação.

Confirmando o bom ritmo apresentado nos treinos – todos liderados por Antonelli -, a Mercedes também seguiu protagonizando a disputa pela pole no Circuito de Lusail. Russell, porém, se sobressaiu ao colega de equipe em todos os segmentos; no último, confirmou sua pole dado o fato de que nove dos dez pilotos não melhoraram seus tempos de volta.

Russell chega a 13 poles na carreira e a sexta só nesta temporada. O inglês, que venceu três corridas neste ano, vive um momento decisivo nesta reta final da F1 – que promove a penúltima corrida de 2026: ele está disputando o vice-campeonato de pilotos com Max Verstappen e Lewis Hamilton, ambos na frente do inglês na tabela de classificação do Mundial.

Os brasileiros pareciam se encaminhar para uma sessão positiva neste sábado em Lusail, mas bateram na trave e não conseguiram avançar do Q2. Câmara ainda caiu mais uma posição na classificação da etapa intermediária graças à última volta de Bortoleto – que, por sua vez, também não foi suficiente para fazer o piloto da Audi avançar. Apesar disso, Gabriel se classificou em 13º e ficou na frente de seu companheiro de equipe, Nico Hulkenberg. Câmara, por sua vez, ficou meio segundo atrás de Oliver Bearman, sua dupla na Haas e que larga em 11º.

Rafael Câmara sairia na 15ª posição no Catar. No entanto, o brasileiro acabou atrapalhando a volta de Gabriel Bortoleto durante o Q2, e o incidente foi investigado depois da classificação. Os comissários consideraram Rafa culpado no lance e, por isso, o calouro perde três posições no grid para a prova de domingo.

O post GP do Catar: Russell supera Antonelli e conquista a pole apareceu primeiro em Portal Você Online.