O projeto itinerante Missão Moda pela Amazônia, idealizado por Lucas Melquids, diretor do Instituto Amazonic Trend, chegou à comunidade de Barcelos, no interior do Amazonas, levando formação e atividades criativas ao território. Sem apoio governamental, a iniciativa mobiliza mais de 12 profissionais – costureiras, alfaiates, designers e estilistas como Daniel Lira e Sonja Andrade – que transportam máquinas de costura, materiais e equipamentos necessários.

Durante a estadia de cinco a sete dias, moradores de Barcelos participaram de oficinas de costura, desenho de moda, criação e customização de roupas, além de atividades de fotografia, maquiagem e preparação para passarela. O formato permite que os próprios participantes acompanhem todas as etapas da produção, contribuindo para a valorização dos saberes locais e a inserção das comunidades no mercado da moda.

Além das oficinas, o projeto promove ações de moda circular, arrecadando e distribuindo roupas. Na edição mais recente, quase meia tonelada de peças foi entregue às comunidades atendidas, ampliando o acesso a vestuário e gerando possibilidades de renda. Segundo Lucas Melquids, o objetivo é reconhecer e dar visibilidade a quem vive nos interiores, garantindo espaço e geração de renda para essas populações na cadeia da moda.

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