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Marcelo Camargo/Agência Brasil
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O Ministério da Fazenda prorrogou a chamada subvenção ao diesel, ou seja, um tipo de subsídio, por mais 30 dias.
A medida foi formalizada em uma portaria assinada pelo titular da pasta, ministro Dario Durigan, nesta sexta-feira (37). O texto mantém em R$ 2,12 a subvenção para garantir um preço de combustível mais baixo (entenda a composição mais abaixo).
A medida passa a valer a partir deste sábado (28), quando termina a vigência da medida provisória (MP) que estabeleceu parte do benefício.
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Segundo o documento, a manutenção do subsídio ocorre por conta da volatilidade dos preços internacionais do petróleo e dos combustíveis.
As medidas do governo para conter os preços dos combustíveis — entre elas o subsídio à gasolina anunciado no começo do mês — foram adotadas a menos de um mês da eleição presidencial e em meio à alta do petróleo no mercado internacional.
A subvenção do diesel é composta atualmente por duas parcelas:
Uma delas, de R$ 1,12, foi criada por uma medida provisória de maio deste ano.
A outra, de R$ 1, foi acrescentada em setembro, diante da piora do cenário externo.
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