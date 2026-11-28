Gasolina combustível etanol diesel posto de combustíveis bombaMarcelo Camargo/Agência BrasilO Ministério da Fazenda prorrogou a chamada subvenção ao diesel, ou seja, um tipo de subsídio, por mais 30 dias.A medida foi formalizada em uma portaria assinada pelo titular da pasta, ministro Dario Durigan, nesta sexta-feira (37). O texto mantém em R$ 2,12 a subvenção para garantir um preço de combustível mais baixo (entenda a composição mais abaixo).A medida passa a valer a partir deste sábado (28), quando termina a vigência da medida provisória (MP) que estabeleceu parte do benefício.Agora no g1Segundo o documento, a manutenção do subsídio ocorre por conta da volatilidade dos preços internacionais do petróleo e dos combustíveis.As medidas do governo para conter os preços dos combustíveis — entre elas o subsídio à gasolina anunciado no começo do mês — foram adotadas a menos de um mês da eleição presidencial e em meio à alta do petróleo no mercado internacional.A subvenção do diesel é composta atualmente por duas parcelas:Uma delas, de R$ 1,12, foi criada por uma medida provisória de maio deste ano.A outra, de R$ 1, foi acrescentada em setembro, diante da piora do cenário externo.