O senador e governador do Amazonas, Omar Aziz (PSD), emitiu nota oficial na noite desta sexta-feira (27) para negar que esteja havendo interferência da equipe de transição sobre pagamentos a fornecedores do governo do Estado. A informação foi plantada em sites e blogs do Amazonas, sem qualquer fonte confiável.

O governador eleito lembra, na nota, que “sequer foi diplomada e a posse se dará no dia 6 de janeiro do próximo ano”. Omar Aziz diz que, até a posse, “a responsabilidade sobre as deliberações e prioridades de pagamento, assim como as consequências de tais escolhas, são da atual administração”.

Até o dia 6 de agosto, o Governo do Amazonas está sob o comando do governador Roberto Cidade, eleito de forma indireta pela Assembleia Legislativa em abril deste ano para concluir o mandato de Wilson Lima, após renúncia para disputar a eleição para o Senado.

Confira a nota oficial na íntegra:

NOTA OFICIAL

“O senador e governador eleito Omar Aziz vem a público esclarecer que não é verídica a informação de interferência da equipe de transição sobre qualquer pagamento a fornecedores do Governo do Estado do Amazonas.

O governador eleito sequer foi diplomado e a posse se dará no dia 06 de janeiro do próximo ano. Portanto, até lá, a responsabilidade sobre as deliberações e prioridades de pagamento, assim como as consequências de tais escolhas, são da atual administração.

Dito isso, qualquer informação divergente é inverídica e será refutada pelo governador eleito e pela equipe de transição.

Omar Aziz

Senador e governador eleito“