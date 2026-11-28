A Linha 17-Ouro do Metrô de São Paulo teve suas operações totalmente paralisadas após uma falha elétrica. A informação é da Jovem Pan.

Segundo a fonte, a sétima linha do sistema metroviário de São Paulo ainda está em operação transitória.

O portal Barcelos na Net acompanha o caso e trará novas informações assim que forem divulgadas pelas autoridades competentes.

Fonte: Jovem Pan

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