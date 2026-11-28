A Linha 17-Ouro do Metrô de São Paulo teve suas operações totalmente paralisadas após uma falha elétrica. A informação é da Jovem Pan.
Segundo a fonte, a sétima linha do sistema metroviário de São Paulo ainda está em operação transitória.
O portal Barcelos na Net acompanha o caso e trará novas informações assim que forem divulgadas pelas autoridades competentes.
Fonte: Jovem Pan
👁 15 visualizacoes
- Caso Higor Miranda: polícia de Guarulhos registra morte de jovem como suicídio (181 visualizacoes)
- Os 7 filmes e séries mais assistidos hoje no streaming | 22 de novembro de 2026 (54 visualizacoes)
- Alunos de Barcelos transformam caroço de açaí e piaçava em tecnologia e levam Biofiltro à final do Solve for Tomorrow (46 visualizacoes)
- Eduardo Bolsonaro anuncia terceira gravidez: ‘Mais uma vida nos foi confiada’ (36 visualizacoes)
- Coreia do Sul mobiliza caças após aviões russos entrarem em zona de defesa aérea (34 visualizacoes)