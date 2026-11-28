O presidente Lula pediu desculpas após uma fala sobre o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Segundo o próprio presidente explicou, ele reconheceu que cometeu uma gafe.
De acordo com a explicação do presidente, sua intenção era defender a criação de políticas públicas para idosos.
O pedido de desculpas foi motivado pela fala que gerou repercussão. Lula afirmou que cometeu uma gafe ao se referir a FHC.
Fonte: Jovem Pan
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