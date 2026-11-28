O Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM) expediu, neste sábado (28/11), recomendação para a suspensão das partidas e demais atividades esportivas da 3ª Copa Cecab – Categoria de Base, Edição Pares 2026, prevista para ocorrer neste sábado e domingo (28 e 29/11), a partir das 13h, no ginásio do Centro Educacional Casimiro de Abreu (Cecab), em Manaus. O documento é assinado pelo promotor de Justiça plantonista da Infância e Juventude Rodrigo Miranda Leão Júnior.

A atuação teve origem em uma manifestação recebida pela Ouvidoria-Geral do MPAM, na noite de sexta-feira (27/11), por volta das 22h, na qual pais de alunos denunciaram a realização da competição, que envolve crianças e adolescentes, apesar dos alertas emitidos pela Defesa Civil sobre o risco severo decorrente da poluição atmosférica em Manaus.

A competição prevê 27 partidas neste fim de semana, sendo 12 no sábado (28) e 15 no domingo (29), envolvendo crianças e adolescentes das categorias Sub-06 a Sub-18.

A medida foi motivada pelas condições críticas da qualidade do ar na capital amazonense. Neste sábado, a Defesa Civil do Estado emitiu alerta classificando a situação como de risco severo, orientando a população a evitar a exposição à fumaça e a prática de atividades físicas diante da elevada concentração de material particulado na atmosfera.

Na recomendação, o promotor destaca que a realização de atividades esportivas intensas aumenta a frequência e a profundidade da respiração, potencializando a inalação de poluentes atmosféricos e os riscos à saúde dos participantes. O documento também ressalta que a realização das partidas em ginásio coberto não elimina os riscos, uma vez que partículas finas de fumaça podem permanecer e se dispersar em ambientes internos.

“Diante dos alertas emitidos pelos órgãos técnicos e da especial vulnerabilidade de crianças e adolescentes, a preservação da saúde e da integridade física deve prevalecer. A recomendação tem caráter preventivo e busca evitar que esse público seja submetido a esforço físico intenso em um contexto de comprometimento severo da qualidade do ar”, explicou o promotor Rodrigo Miranda Leão Júnior.

Conselho Tutelar

Além da recomendação aos responsáveis pela competição, o promotor expediu a Requisição nº 01/2026-PJP, dirigida ao Conselho Tutelar de Plantão, solicitando o acompanhamento da situação e a fiscalização das medidas de proteção relacionadas à realização do campeonato. A providência busca assegurar a atuação dos órgãos de proteção dos direitos da criança e do adolescente diante do risco apontado.

A recomendação foi encaminhada ao responsável pela organização do campeonato, aos organizadores do evento e à direção do Cecab, além dos órgãos envolvidos na realização da competição.

Entre as medidas recomendadas estão a suspensão, o adiamento ou a interrupção das partidas e demais atividades esportivas que envolvam crianças e adolescentes enquanto persistirem as condições ambientais adversas e as orientações dos órgãos competentes. O documento também orienta que não seja promovida, autorizada ou permitida a participação desse público em atividades que o exponham aos riscos decorrentes da inalação de fumaça originada pelas queimadas, mesmo em ambientes cobertos.

Os responsáveis pelo evento deverão informar à Promotoria as providências adotadas, com documentação comprobatória, preferencialmente antes do horário previsto para o início das atividades esportivas.

Orientação e prevenção

Segundo o promotor, a atuação ministerial não possui caráter sancionatório, mas de orientação e prevenção, buscando conscientizar organizadores, clubes, responsáveis e a sociedade sobre a necessidade de medidas protetivas diante da situação ambiental enfrentada pela capital.

O membro do MP também ressalta que a exposição de pessoas a perigo para a saúde pode configurar crime previsto no Código Penal e orienta que situações dessa natureza sejam comunicadas às autoridades competentes, especialmente à polícia, para a adoção das providências cabíveis.

A recomendação se fundamenta no dever de proteção integral previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que estabelece a responsabilidade da família, da sociedade e do estado na garantia dos direitos à vida, à saúde e à dignidade de crianças e adolescentes.