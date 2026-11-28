Presa em flagrante por causar a morte de dois motociclistas em acidente de trânsito em Manaus, Rafaela Cristianne Ramos Antunes Garrido, de 35 anos, foi mantida detida preventivamente na final da tarde desta sexta-feira (27). A prisão foi convertida pela Justiça do Amazonas em audiência de custódia.
Rafaela Cristiane dirigia uma picape Dodge Ram e foi autuada por homicídio culposo pelas mortes de Francisco Izaias Gomes do Carmo e Edivaldo Lopes Dias. Outra autuação foi por lesão corporal contra mais duas pessoas que ficaram feridas na colisão. O acidente ocorreu na noite de quinta-feira em uma rua do bairro Alvorada, zona oeste de Manaus.
A motorista também foi autuada em flagrante por abandono de incapaz. Policiais civis foram chamados para resgatar o filho dela, de 7 anos, que estava sozinho na piscina do condomínio onde mora com a mãe.
Rafaela Cristiane é investigada por causar o acidente. Conforme a polícia, ela bateu em um ônibus do transporte público de passageiros, atingiu os dois motociclistas e colidiu contra poste de energia.
Francisco Izaias Gomes do Carmo morreu na hora. Edivaldo Lopes Dias foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, mas não resistiu aos ferimentos.
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