Saiba como a indicação de Trabuco para o Ministério da Fazenda foi recebida na políticaO presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou neste sábado que Luiz Carlos Trabuco, presidente do Conselho de Administração do Bradesco e escolhido para o Ministério da Fazenda, é “um top” que vai ajudá-lo a mudar o patamar de desenvolvimento do país.Em live realizada com estudantes universitários, Lula destacou a credibilidade de Trabuco para o que chamou de “sonho grande” de desenvolver a indústria e a economia do país.Presidente Lula e Luiz Carlos Trabuco em evento em São Paulo em 2024Ricardo Stuckert / PR“Eu quero transformar o Brasil num país industrial. Eu quero transformar o país num país de profissionais altamente qualificados para que a gente possa melhorar a vida das pessoas. Eu quero que esse país seja competitivo, eu quero trazer o Brasil até a sexta economia mundial, quero que o Brasil tenha US$ 1 trilhão no fluxo de comércio exterior. Tudo isso é meu sonho. Eu estou sonhando muito grande e eu fiquei pensando: quem que eu vou trazer para me ajudar a fazer essa tarefa? Eu preciso trazer um top. Alguém que possa me ajudar a gerar confiança no mundo”, afirmou Lula.

Sobre as críticas de parte da base aliada pela escolha de Trabuco, Lula afirmou que a desconfiança é normal, mas disse que o futuro ministro vai surpreender os críticos na condução da economia.

“Aqueles que desconfiam, eu também acho normal desconfiar. Ninguém conhece. Nós vamos mudar o padrão de desenvolvimento do Brasil. Esse país vai deixar de ser um país que sobe um degrau e cai dois. Esse país vai crescer definitivamente. Vocês vão ter muito orgulho do trabalho do amigo Trabuco, que eu já chamo de companheiro, no Ministério da Fazenda. É uma gente de confiança, de muito caráter e seu confio nele, pode confiar. Porque eu jamais traria alguém para trabalhar contra o povo pobre desse país”, disse Lula.

Anúncio fez bolsa disparar e dólar cair

Lula anunciou Trabuco como futuro ministro da Fazenda na noite da última quinta-feira (26). No dia seguinte, a bolsa de valores abriu em alta e o dólar teve a maior desvalorização semanal desde 2008: 7%.

O dólar, que na segunda-feira (23) estava cotado a R$ 6, fechou a sexta-feira (27) em R$ 5,51, uma queda de 4%. No exterior, a moeda americana, ao contrário, se valorizou pela perspectiva de alta nos juros dos Estados Unidos, o que mostra o fortalecimento real da moeda brasileira.

A bolsa brasileira chegou a superar os 183 mil pontos pela manhã de sexta-feira, mas acabou fechando perto da estabilidade, aos 176 mil pontos, influenciada pelas ações da Petrobras, que caíram com a desvalorização do petróleo no cenário internacional. Ainda assim, o índice Ibovespa acumulou alta de 6% na semana