Uma argentina de 24 anos está desaparecida após ser arrastada por um rio na cidade de Ubatuba. A informação é da Jovem Pan.
A mulher foi identificada como Keila Daina da Costa. Segundo a fonte, ela tem 24 anos e mora no Brasil.
Não há, nos trechos disponíveis, informações sobre as circunstâncias do ocorrido, o estado de saúde da vítima, o rio envolvido ou as buscas pelo desaparecimento.
Fonte: Jovem Pan
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