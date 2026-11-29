O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de perigo para chuvas intensas nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. O alerta foi divulgado neste domingo.

Segundo o instituto, a previsão é de 50 a 100 milímetros de chuva por dia nessas áreas. O volume elevado de precipitação acende o sinal de atenção para a população das regiões afetadas.

O Inmet também alerta para o risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios. Essas ocorrências podem trazer transtornos e colocar em risco a segurança dos moradores.

A orientação é que a população acompanhe as atualizações dos órgãos de defesa civil e tome cuidado em áreas sujeitas a esses problemas.

Fonte: Jovem Pan

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