O Palmeiras conquistou o passaporte para o Mundial de Clubes da Fifa de 2029 ao vencer a Libertadores. A informação foi divulgada pela Jovem Pan.
Além do Palmeiras, Flamengo, Paris Saint-Germain e mais cinco times já estão classificados para o torneio, segundo a fonte.
A competição reunirá clubes já garantidos na disputa pelo título mundial.
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