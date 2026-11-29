O Palmeiras conquistou o passaporte para o Mundial de Clubes da Fifa de 2029 ao vencer a Libertadores. A informação foi divulgada pela Jovem Pan.

Além do Palmeiras, Flamengo, Paris Saint-Germain e mais cinco times já estão classificados para o torneio, segundo a fonte.

A competição reunirá clubes já garantidos na disputa pelo título mundial.

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