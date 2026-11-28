O Palmeiras e o Estudiantes se enfrentam às 17h (de Brasília) neste sábado (28), no Estádio Centenario, em Montevidéu, pela final da Copa Libertadores de 2026.

Onde assistir Palmeiras x Estudiantes ao vivo

A partida entre Palmeiras e Estudiantes terá transmissão ao vivo por Globo (TV aberta), ESPN (TV fechada), GE TV (YouTube), Paramount+ (streaming), Globoplay (streaming) e Disney+ Premium (streaming).

Escalação do Palmeiras

Palmeiras (3-4-2-1): Carlos Miguel; G. Gómez, Murilo, A. Barboza; A. Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista, J. Piquerez, R. Sosa, J. Arias; J. López. Técnico: Abel Ferreira.

São onze mudanças em relação ao último jogo, derrota por 3 a 0 para a Chapecoense. Entram Carlos Miguel, Gómez, Murilo, Barboza, Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Piquerez, Sosa, Arias e López. Saem Marcelo Lomba, Martinez, Benedetti, Kone, Felipe Anderson, Larson, Luis Pacheco, Khellven, Erick Bele, Fabiano e Heittor Vinicius. A formação é a mesma, 3-4-2-1.

Escalação do Estudiantes

Estudiantes (3-4-2-1): F. Muslera; S. Núñez, L. González, M. Rojo; E. Mancuso, Lucas Ezequiel Piovi, A. Castro, G. Benedetti, T. Palacios, J. Burgos; G. Carrillo. Técnico: Alexander Medina.

São três mudanças em relação ao último jogo, vitória por 3 a 2 sobre o Independiente Rivadavia. Entram Mancuso, Castro e Benedetti. Saem Meza, Rodriguez e Perez Fabricio.

Como chegam os times

Em jogo único, a final define o campeão da Libertadores.

O Palmeiras jogou pela última vez quando perdeu para a Chapecoense por 3 a 0, pelo Brasileirão.

O adversário, o Estudiantes, tem como último resultado uma vitória por 3 a 2 sobre o Independiente Rivadavia, pelo Super Copa.

Veja também o guia completo de Palmeiras x Estudiantes

Ficha do jogo

Competição: Copa Libertadores de 2026 (final)

Copa Libertadores de 2026 (final) Data e horário: 28/11/2026, às 17h (de Brasília)

28/11/2026, às 17h (de Brasília) Local: Estádio Centenario, em Montevidéu

Estádio Centenario, em Montevidéu Arbitragem: Jesus Valenzuela

Jesus Valenzuela Transmissão: Globo (TV aberta), ESPN (TV fechada), GE TV (YouTube), Paramount+ (streaming), Globoplay (streaming) e Disney+ Premium (streaming)

Matéria produzida automaticamente com dados da partida.