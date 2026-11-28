O publicitário Oswaldo Lopes Filho morreu neste sábado (28) aos 72 anos, em São Paulo, onde estava internado para tratamento de um câncer. Ele dirigiu o Sistema Encontro das Águas, rede de rádio e TV pública do Amazonas, de 2019 até junho deste ano, quando pediu afastamento médico.

A morte foi confirmada por meio de uma nota de pesar divulgada pela instituição. O velório e sepultamento ocorrerão em São Paulo.

Na nota de pesar, a diretora-presidente da Fundação Televisão e Rádio Cultura do Amazonas (Funtec), Lúcia Cordeiro, destacou que a passagem de Oswaldo pela presidência representa um capítulo importante na história da instituição, marcada pela dedicação e fortalecimento da comunicação pública no Amazonas.

“Neste momento de dor e despedida, servidores, colaboradores e a direção unem-se em solidariedade aos familiares, amigos e colegas, desejando conforto, serenidade e força para enfrentar esta perda”.

Natural de Mirassol, no interior de São Paulo, Oswaldo Lopes construiu uma trajetória de mais de quatro décadas no Amazonas, com atuação em diferentes áreas, como jornalismo, radiodifusão, publicidade, turismo e valorização da cultura regional.

O publicitário foi responsável por diversas mudanças no sistema da TV pública do Amazonas, como a troca da TV Cultura como ‘cabeça de rede’ pela TV Brasil, do Governo Federal. Também espalhou emissoras pelos municípios e reforçou a estrutura da rádio, rebatizando o conglomerado como Sistema Encontro das Águas.

“Em tributo à sua memória e à sua história na comunicação amazonense, a programação do Sistema de Comunicação Encontro das Águas presta homenagens especiais ao longo deste dia”, informou a direção da TV Encontro das Águas.