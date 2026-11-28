A estiagem já afeta 170.233 famílias no Amazonas, segundo Boletim Operação Estiagem 2026 divulgado pelo Governo do Amazonas neste sábado (28/11). De acordo com o levantamento, 54 dos 62 municípios amazonenses estão em situação de emergência, outros oito municípios estão em situação de alerta. Nenhuma cidade aparece nas classificações de atenção ou normalidade.

Entre as cidades em situação de alerta estão Manaus, Beruri, Canutama, Fonte Boa, Guajará, Iranduba, São Sebastião do Uatumã e Tabatinga.

Já em situação de emergência são 54 municípios: Alvarães, Amaturá, Anamã, Anori, Apuí, Atalaia do Norte, Autazes, Barcelos, Barreirinha, Benjamin Constant, Boa Vista do Ramos, Boca do Acre, Borba, Caapiranga, Carauari, Careiro, Careiro da Várzea, Coari, Codajás, Eirunepé, Envira, Humaitá, Ipixuna, Itacoatiara, Itamarati, Itapiranga, Japurá, Juruá, Jutaí, Lábrea, Manacapuru, Manaquiri, Manicoré, Maraã, Maués, Nhamundá, Nova Olinda do Norte, Novo Airão, Novo Aripuanã, Parintins, Pauini, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Santa Isabel do Rio Negro, Santo Antônio do Içá, São Gabriel da Cachoeira, São Paulo de Olivença, Silves, Tapauá, Tefé, Tonantins, Uarini, Urucará e Urucurituba.

Focos de calor

O boletim também informa sobre o total de focos de calor no Amazonas, conforme dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Entre 1º de julho e este sábado (28/11), foram registrados 8.861 focos.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) combateu 27.457 focos de incêndio, de 1º de junho a 27 de novembro. Desse total, 4.924 foram em Manaus e 22.533 no interior do Estado.

O monitoramento também identificou 2.281 focos de calor na Região Metropolitana e 3.973 na região sul do Amazonas, consideradas áreas prioritárias. Outros 2.205 focos foram registrados em áreas federais e 2.514 em vazios cartográficos.

No mesmo período, foram contabilizados 888 embargos ambientais, que atingiram 91.261,56 hectares, além de 883 autos de infração. O valor das multas aplicadas chega a R$ 225 milhões.

Previsão de chuvas

A previsão meteorológica para o período de 25 de novembro a 2 de dezembro indica baixos volumes de chuva nas regiões do médio e baixo Amazonas. Os maiores acumulados são esperados nas calhas do Alto Purus e Alto Solimões, onde a precipitação pode variar entre 100 e 300 milímetros.