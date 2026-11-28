Luiz Carlos Trabuco Cappi, presidente do Conselho de Administração do BradescoEdilson Rodrigues/Agência SenadoO novo ministro da Fazenda, Luiz Carlos Trabuco, se reunirá pela primeira vez com o atual chefe da pasta, Dario Durigan, na próxima terça-feira (1º). O encontro ocorrerá no almoço anual da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) em São Paulo.Neste sábado (28), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse em uma live com estudantes universitários que o presidente do Conselho de Administração do Bradesco, escolhido por ele para o Ministério da Fazenda, é um nome “top”, que vai ajudá-lo a mudar o patamar de desenvolvimento do país.Sobre as críticas de parte da base aliada pela escolha de Trabuco, Lula afirmou que a desconfiança é normal, que o futuro ministro irá surpreender os críticos na condução da economia.“Aqueles que desconfiam, eu também acho normal desconfiar. Ninguém conhece. Nós vamos mudar o padrão de desenvolvimento do Brasil. Esse país vai deixar de ser um país que sobe um degrau e cai dois. Esse país vai crescer definitivamente. Vocês vão ter muito orgulho do trabalho do amigo Trabuco, que eu já chamo de companheiro, no Ministério da Fazenda. É uma gente de confiança, de muito caráter e seu confio nele, pode confiar. Porque eu jamais traria alguém para trabalhar contra o povo pobre desse país”, declarou Lula.Transição na FazendaA transição será conduzida pela equipe chefiada por Durigan. O secretário-executivo da Fazenda, Rogério Ceron, ficará responsável pela interlocução entre os atuais secretários e os que serão indicados por Trabuco.Atualmente, o ministério possui oito secretarias:

Secretaria-executiva;

Secretaria Especial da Receita Federal;

Secretaria do Tesouro Nacional;

Secretaria de Assuntos Internacionais;

Secretaria de Política Econômica;

Secretaria de Reformas Econômicas;

Secretaria de Prêmios e Apostas; e

Secretaria Extraordinária do Mercado de Carbono.

O chefe de gabinete, Fábio Terra, cuidará dos detalhes da passagem de bastão do gabinete ministerial.

Trabuco ainda não indicou os nomes que farão parte do Ministério da Fazenda sob o seu comando e se manterá o atual desenho da pasta.

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O que esperar de Luiz Trabuco na Fazenda?

Agenda Congresso

Em meio à expectativa pelo início da transição na Fazenda, o governo corre contra o tempo para aprovar uma série de medidas econômicas até o recesso parlamentar, que oficialmente começa em 23 de dezembro. Ao todo, são pelo menos oito projetos.

Entre eles, estão os textos que vão definir o Orçamento de 2027. A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) deve ser discutida nos próximos dias.

Deputados e senadores precisam aprovar o texto que estabelece as regras do orçamento, incluindo metas e prioridades para o ano que vem. Na sequência, o Congresso precisará aprovar a Lei Orçamentária Anual (LOA).