A vitória do Bahia sobre o Botafogo só veio no fim. Com gol de Michel Araujo, o placar neste sábado (28), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, foi de 2 a 1, pela 37ª rodada do Brasileirão.
👁 13 visualizacoes
Mais lidos da semana
- Caso Higor Miranda: polícia de Guarulhos registra morte de jovem como suicídio (296 visualizacoes)
- Alunos de Barcelos transformam caroço de açaí e piaçava em tecnologia e levam Biofiltro à final do Solve for Tomorrow (46 visualizacoes)
- WhatsApp começa a liberar figurinhas com som; veja como funciona (38 visualizacoes)
- Eduardo Bolsonaro anuncia terceira gravidez: ‘Mais uma vida nos foi confiada’ (38 visualizacoes)
- Coreia do Sul mobiliza caças após aviões russos entrarem em zona de defesa aérea (35 visualizacoes)